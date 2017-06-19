港股直擊 即巿股評

港股上周失守20天線，技術走勢轉弱，市場本周觀望「A股入摩」結果，料恒指在公布前爭持機會較大。

美股上周五個別發展，道指收報21384，升24點或0.1%。標普500指數收報2433點，升不足1點。納指收報6151，跌13點或0.2%。蘋果公司股價繼續受壓，下跌1.4%，拖累納指未能反彈。亞馬遜以137億美元，溢價兩成七收購有機食品連鎖店全食超市，消息刺激亞馬遜股價升逾2%。市場關注零售業經營環境將有巨大變化，其他百貨與零售集團股價受創，沃爾瑪急跌4.6%，Target更跌逾半成。全個星期，道指累升0.5%，但納指累跌0.9%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.65元，較本港上日收市升0.3元。騰訊(00700)ADR收報272.87元，升0.27元。中移動(00941)ADR收報84.08元，跌7仙。國壽(02628)ADR收報24.1元，升0.1元。中海油(00883)ADR收報8.6元，跌3仙；中石油(00857)ADR收報4.96元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報6.33元，升3仙。

ADR港股比例指數報25656，較上周五恒指收市升29點或0.1%。恒指上周五午後曾倒跌7點，低見25557點，創逾3周新低，尾段回升，收報25626點，升61點或0.2%。恒指已連續兩日收低於20天線，弱勢未改，調整難言見底，短期重要支持在50天線(約25030點附近)。

港交所(00388)上周五收市後發布了兩份公眾諮詢文件，其中一份是針對設立創新板，將允許尚未盈利、同股不同權的公司以及將香港視為第二上市地的內地公司赴港上市。有分析認為，港交所改革的目標非常直接，就是吸引高增長的新經濟公司到香港上市。

MSCI明晟將於本周三(21日)清晨公布是否將中國A股納入MSCI新興市場指數，這是A股第四次闖關MSCI。目前納入的最後一個障礙是A股產品在海外發行必須通過交易所審批，但多家大行如高盛，摩根大通等均認為今年A股闖關成功的概率超過50%。MSCI明晟於3月時修改了A股納入MSCI新興市場指數的建議方案，將標的從448隻縮減到169隻，使所有股份都可以通過滬深港通買入賣出，不受QFII限制。

那邊廂，有內地券商對未來A股看法保守，廣發證券認為，A股市場在未來一到兩年很可能是「慢熊」格局，首先A股盈利增速的高點應該就在今年一季度，接下來很可能進入連續兩年的盈利下行周期；其次在「金融去槓杆」沒有完成之前，內地或將處於漫長的利率上行周期之中。

焦點股份

長盈集團(00689)：擬向不少於六名獨立承配人，配售最多6.51億股新股，每股作價0.308元，較周五收市價0.38元折讓約一成九，集資淨額最多約1.95億元。

敏華控股(01999)：股價上周五急彈逾8%，公司公布當日已從市場回購34.44萬股，涉資230.7萬元，公司表示可能根據市況作進一步購回。

福澤集團(08108)：上周五股價暴跌85.6%後中途停牌，公司公布主席李革於當日將持有約1.13億股，約佔該公司已發行股本12.24%，因個人原因於場內悉售。該股將於今日復牌。

晨鳴紙業(01812)：上周四午後停牌，今日復牌，公布遭入稟清盤呈請，公司強調，目前生產經營正常，產量、銷量、收入和利潤較之前均有大幅增長，董事會預期清盤呈請不會對其正常生產經營帶來重大不利影響。