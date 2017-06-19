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今日 07:31 即巿股評 港股直擊

【個股分析】德昌電機調整後有力再上

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MSCI本月21日將公布A股納入新興市場指數檢討結果，若A股成功「入摩」，料對大市有推動作用。此外，基金半年結臨近，基金經理粉飾窗櫥也將有利大市維持升勢。 另美聯儲上周加息0.25厘，將基準利率目標區間升至1至1.25厘。會後耶倫亦表示對美國經濟持續增長和就業市場繼續增強的信心，相信在今年年底前再加息一次。

其實筆者認為加息反而是好事，若大家有留意，其實早在加息周期展開前筆者已強調很多次，當加息周期開始，便是港股展開牛市的時間，整個周期裏也會有不少評論說，市況會調整，情況便正如2004年6月30日美國開始加息，大家也說沙士後經濟仍未復甦，然後每次美聯儲加息也令市場調整，不過調整後又再上，結果2004年至2007年期間港股的升幅之大，令不少投資者獲利豐厚。今次的加息周期，情況也一樣，港股的走勢就是大漲小回，年初至今累積升幅逾3600點，筆者認為，加息周期仍未完結，整個升浪相信仍可維持約兩年，但期間當然會有調整，惟每次調整皆是低吸的機會。

選股方面，可留意德昌電機(00179)，該公司截至今年三月底止全年純利2.38億美元，創上市以來紀錄，按年增長37.8%；稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)錄4.48億美元，按年增34%，每股盈利26.91美仙。其新舊業務同樣表現出色，加上成本控制策略得宜，以及海外虧損業務已轉為達到收支平衡。此外，該公司收入35%來自亞洲、35%來自歐洲、30%來自美國，業務分布的地區夠平均，這有助減低貨幣滙率波動的風險，預計未來整體盈利仍可穩步增長。

自公布業績後，其股價由24元急升至最高見28.6元，上周開始稍作調整，但預計調整後將有力再上，預計調整至前升幅的一半約26.3元後會吸引大量買盤入市，建議可候26.3元買入，目標30元，跌穿25元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

 

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