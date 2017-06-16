重要通告 港股直擊

中國神華(01088)公布，擬籌劃涉及該公司的重大事項，A股股票已於6月5日起停牌。

根據控股股東神華集團通知，由於籌劃事項尚存在不確定性，董事會決議，A股股票自6月19日起繼續停牌至7月4日。