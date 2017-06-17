即巿股評 港股直擊

半年結在即，在英國大選、聯儲局議息等事件都塵埃落定後，要數月底前投資者最關心的財經事件，必定是A股能否「入摩」。MSCI明晟將會在6月21日宣布，會否將A股納入旗下的新興市場指數內。過去幾年，A股多次闖關MSCI指數，但都未能成功，而綜合市場不少預測，都預期今次或許是歷來獲納入機會最高的一次。

事實上，A股近期雖然明顯升勢，上證綜合指數保持在3100點附近徘徊，但在輪場資金流方面，卻見有投資者悄悄開A股ETF的好倉。在A股及相關ETF價格變化不大下，在截至周四的5個交易日，南方A50認購證卻流入逾1000萬元，金額算不上極明顯，但特別之處在於相關資產價格未見波動，部署吸引力或有限。如果要找出投資者開A股ETF好倉產品的原因，率先部署A股「入摩」機會，或是唯一合理的解釋。

由於潛在的「入摩」憧憬是一個短期消息，部署短期消息時，投資者或傾向尋求較高槓桿產品，務求若預測成功，將可獲得最大的倍大效果。市場上的南方A50(02822)認購證，普遍可根據條款劃分為兩批，一批是換股比率10兌1的貼價或價內的中長期Call輪，實槓槓桿大約只得5至6倍，但輪價普遍約0.15元或以下。另一批是換股比率為1兌1的價外中短期Call輪，實際槓桿普遍高於10倍以上，但輪價大部分都幾毫子以上。

正如上文所說，由於是部署A股潛在「入摩」的機會，再以10兌1長期貼價認購證部署，低實際槓桿影響倍大ETF價格效果，值博率不高；相反如果投資者以1兌1的中短期價外輪作部署，由於實際槓桿較高，或較能倍大短期消息對股價的變化，類近的產品有南中認購16319可供參考，行使價13.90元，17年12月到期，實際槓桿高達11倍以上。

當然有投資早眼見1兌1中短期價外輪的輪價較高，擔心要付出較高成本，但又想要高實施槓桿，其他亦可轉為參考10兌1的牛證選擇。南方A50牛證的對沖值，由於較貼價100%，普遍能夠提供高實際槓桿，但牛證價格方面卻由於有10兌1的換股比率，價格普遍是幾仙。以南中牛證(61219)為例，收回價在11.98元，低於12元的關口以下，實際槓桿卻高達20倍以上，輪價在周五大部分時間，大約介乎在5仙至6仙左右，在有效降低部署成本的同時，亦能充分發揮以小博大的槓桿效果。如果認為(61219)的收回風險較高，亦可下移收回價至另一隻南中牛證(61222)，收回價在11.58元，距離周五南方A50的收市價逾0.8元，但即使距離拉遠，仍提供約14倍左右的實際槓桿，牛證價格亦低於0.10元以下，入場成本低、但實際槓桿夠高。

順帶一提的，是早前收到投資者查詢，指不少年期半年以上南方A50牛證，普遍都有負溢價，但年期相對較短，例如在今年十月、十一月到期的南中牛證，卻普遍有正溢價，該投資者因此便認為長身牛證較短身牛證「抵買」，但這其實只是誤解。根據過去兩年的紀錄，南方A50會在每年12月中派發股息，2015年股息為0.25元人民幣，而16年的股息為0.27元人民幣。較長期的南中牛證有負溢價，只是因為牛證價格反映了除息因素，但是卻以ETF現價計算溢價，從而得出的錯覺。當南中年底除息後，長身牛證便會由負溢價變由正溢價。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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