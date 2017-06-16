香港財經 港股直擊

對於港交所(00388)今日就開設創新初板和創新主板，及改革創業板和主板上市規定分別進行諮詢，立法會金融服務界議員張華峰表示，原則上歡迎港交所就如何加強市場質素和同時拓展新經濟板塊展開公眾諮詢，方向是好的，並期望新開設創新初板及創新主板能有效回應市場的關注，吸引更多優質創新企業來港上市。他希望新的計劃得以早日實現，以壯大本港股票市場的集資能力，同時亦能配合國家的經濟發展方向。

張華峰並指出，改革創業板和主板上市規定，以提高市場質素的目標，固然值得支持，相信也會有助消除港股市場被冠以老千股市場的惡名，但主板市場門檻提升後，會否令到本港股票市場集資能力受到影響，是不可忽視的問題。他希望港交所在聆聽巿場意見後小心制訂具體方案。

就強制所有創業板上市時要包含公開發售部分，張華峰重申，這可能會加重中小型企業上市的成本，影響到她們上市的意向，也就有違當初成立創業板的原意。他建議：「可以把配售形式上市的門檻由100人大幅提升至200至300人，避免股份過於集中而出現操控市場的可能性。」

至於設立創新初板和創新主板，張華峰認為：「如果能夠成事，必可刺激本港股票市場的交投和提升活力，並且可以確保香港股市不會落後於新經濟迅速發展的形勢，令我們的金融市場保持一定的競爭優勢，問題在於在沒有集體訴訟的制度下，如何加強保障小投資者的做法。」

對於諮詢文件有意按市場風險程度區分專業投資者和一般投資者兩大類別，張華峰認為這是一個好的開始，但仍有必要在容許同股不同權之下，加強對散戶的保障，如設立明確的日落條款，和加強股東大會的制衡權力，避免機制受到濫用。

他說，「期望在方向性諮詢市場意見後，充分理解分析和吸納市場的意見後，於短期內再就具體方案諮詢公眾，使新板市場能早日成事。」他同時希望港交所能與證監會加強溝通，爭取支持在本港的股票市場作出適當的改革，以便在市場活力和投資者保障方面取得適當平衡。

就諮詢文件內的其他細節，張華峰表示會待與業界商討後再作進一步回應。