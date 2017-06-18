即巿股評 港股直擊

讀者黃先生問：「專家好，請問以下三隻油氣股，中石油(00857)、中海油(00883)及昆侖能源(00135)現價是否價值得吸納？」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「我覺得可以放棄油股及燃氣股。你會想像得到這些股份可以上升多少，甚麼價會選擇離場？這已經決定了值搏率。可能你是貪0.5元，為了0.5元才去搏，但已經是很艱難。這不是單純香港現象，美國也是一樣。燃氣股可能較石油股理想，曾經有一段炒作，但之後表現無以為繼，投資者仍然擔心內地政策問題。至於石油股是一個全球現象，大家會認為此行業是一個過氣的行業。現時大家認為最有價值的資源是數據而不是石油，大家亦不會將石油作為投資產品，不會購買石油ETF，所以油股很難上升。這證明了是敵人的股票，就不要再作任何動作。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「石油出口國組織(OPEC)公布5月產油量高於4月，加上美國汽油庫存連續兩周增加，以及美國鑽井機具達到去年同期逾2倍。再者，國際能源總署(IEA)指出，在美國持續增產下，全球原油庫存過剩情況將會延續至明年，市場亦因此油組憂慮的減產成效，都是不利油價表現之因素。若現價買入油股，要有捱價的心理準備，要待環球油價供需平衡，又或者北亞或中東局勢不穩情況持續，才有望刺激油價反彈。在三隻股份中，以中海油較值搏，其股價有望在8.5元出現三底，有望作搏反彈之操作，可以9元作為目標，但記緊要做好風險管理措施。」

羅崇博 信報投資研究部



「油組限產被美國原油庫存大增所抵銷，新能源生產成本又一直下降，加上環球經濟下半年增速有放緩可能，油價不易大幅回升，油企盈利能力不宜樂觀，外資大行近期亦下調油價預測。我覺得投資者應該要有估值概念，升得多不代表貴，跌得多不代表便宜，利豐(00494)及思捷(00330)就是好例子。石油股現在似乎亦有類似情況，中石油股價已較1月中累積兩成一跌幅，但預測市盈率仍達16.3倍，息率亦低於內銀股，故中長線肯定不是理想投資對象。短線呢，博技術反彈亦是高難度動作，14天RSI亦顯示技術超賣，不過若果反彈水位不夠，隨時又再被套牢。結論是三股均不建議買入。」

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