港股直擊 即巿股評

隔晚美國科技股持續下滑，美股三大指數向下，不過收市跌幅收窄。港股周四急挫310點後，今日一度回升過百點，但未能重上20天線。

恒指今早高開36點，報25601點為半日低，開市後升幅最多拉闊至154點，見25719點全日高，惟觸及20天線(約25715點)後升勢即告回軟，中午升112點。下午3時半後恒指一度倒跌7點，見25557點創逾3周新低。尾段回升，收市競價時段在大成交配合下進一步嘜高。恒指收報25626點，升61點或0.2%。大市今日升跌股份數目相若。

總結全周，恒指跌403點或1.6%，連升5周走勢告終。

全日成交額798.4億元，較上日增加約55.29億元，當中178.5億元出現在收市競價時段。

國企指數收報10384點，升38點或0.4%。國指全周跌207點或2%。

恒指即月期貨收市升63點或0.25%，報25498點，低水128點。

A股低收，滬指和深成指跌約0.3%。兩市成交額約3632億元人民幣。另外，MSCI明晟將於本港時間下星期三(21日)公布是否將A股納入MSCI新興市場指數。

歐洲三大股市最新續向上，法國股市升逾1%；美國道指期貨最新升32點，報21352。

重磅藍籌股領漲，滙控(00005)升0.8%；友邦(01299)升0.6%；中移動(00941)升0.7%。另外，中電(00002)升0.4%；煤氣(00003)升0.7%；中信股份(00267)升1.2%；恒安(01044)升1.3%，為升幅最大藍籌。相反，騰訊(00700)跌0.1%；瑞聲科技(02018)跌1%。本地地產股普遍向下，恒隆地產(00101)跌1.8%，連跌五日；恒地(00012)跌1.3%；領展(00823)跌0.3%。

焦點板塊

中資金融股：今早普遍回升，建行(00939)升0.8%；工行(01398)升1.2%；中行(03988)升0.8%。另外，財險(02328)升1.4%；新華保險(01336)升0.6%；人保(01339)升1.2%；太保(02601)升1%；農行(01288)升1.7%；郵儲銀行(01658)升1.4%。

汽車股：午後受壓，吉利(00175)跌2.3%，為表現最差藍籌，全周累計跌8.7%，為本周藍籌跌幅王；長汽(02333)跌2.9%，為跌幅最大國指成分股；華晨(01114)跌1.7%；廣汽(02238)跌0.1%；北汽(01958)跌0.5%。

汽車零售商：相反，汽車零售商全日領放，正通汽車(01728)曾升11%創最少3年新高，收市升5.1%；廣匯寶信(01293)升1.8%；美東汽車(01268)升3.2%；中升控股(00881)升3.4%；和諧汽車(03836)升3.3%；永達汽車(03669)升半成。

焦點股份

敏華控股(01999)：沽空機構渾水(Muddy Waters)發表報告，回應敏華的澄清。渾水重申認為敏華進行詐欺的看法不變，並指出6點指控。不過敏華股價造好，一度抽升9%，收市升8.4%，成交額3.57億元。敏華午後再回應渾水，指報告沒有新論據，早前已作回應，如有補充會發公告。

莎莎國際(00178)：全年業績遜預期，連續兩日下滑，收市挫5.7%。大行最新發表看法，中信里昂把評級由「買入」下調至「跑贏大市」，削目標價14%至3.6元。花旗則維持「沽售」評級，目標價微升至2.6元。

高偉電子(01415)：股價創近4個月高，收市升19.1%，成交額2.09億元。集團昨日收市後發盈喜，預期截至今年6月底止6個月的溢利，將按年顯著上升，而去年同期盈利為260.9萬美元。

福澤集團(08108)：午後遭洗倉，最多暴跌87.8%，低見0.186元，於下午3時32分中途停牌，停牌前報0.221元，跌85.6%，成交達2.33億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。