港股直擊 即巿股評

花旗 中國飛機租賃(01848)

評級：中性->中性

目標價：10.3->10.3元(較前收市價8.97元有14.8%潛在升幅)

中國飛機租賃公布，已與波音公司訂立《飛機購買協議》，購買50架B737 MAX系列飛機。該批飛機總目錄價格約為58億美元，將分階段交付至2023年。花旗發表報告，維持中國飛機租賃「中性」評級，給予目標價10.3元。

集團目前擁有87架飛機(包括4架空客A330系列及75架空客A319/320/321係列)，並將於2022年前有空客訂單89架等待交付。與波音公司最新的交易有助公司擴展及分散飛機組合，預期機隊規模於2023年將拓展至226架飛機。

花旗認為，機隊規模的擴張及組合的分散有利於公司迎合客戶對不同客機型號的喜好及為飛機租賃商在未來對飛機資產證券化、交易及飛機再生業務帶來支援。

該行表示，本地飛機租賃市場於2015年競爭開始變得激烈，飛機的供應將會超出本地的需求。然而，中國飛機租賃積極地擴展海外市場，相信有助減輕來自這方面的壓力。花旗認為，交易對手風險及租賃收益之間的差額將會是投資者值得注視的地方。

另外，雖然飛機租賃的實際貸款與估值比率高，但相信公司可以運用中國飛機全球基金(China Aircraft Global Venture)去作融資收構飛機及最終可得到其最大股東中國光大集團的財務支持。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。