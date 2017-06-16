即巿股評 港股直擊

承接本周三(6月14日)話題，今日繼續分析展程控股(08240)，事源於上周四(6月8日) 收到讀者Kent的電郵，問筆者對此股的看法。而早於去年12月1日，我亦曾分析此股，本周三已看了當時的一些分析，上回結尾時表示中央結算系統 (簡稱CCASS)顯示上市首日只有9名參與者，合共持有全數3.2億股，對比11月23日那9名參與者淨減持1754萬股，表面看來大部分承配人未有離場。不過，值得留意「T+2」結算安排，所以應觀察11月24或25日的數據，果然於11月24日已有顯著變化，那9名參與者淨減持超過1.66億股。

存在射倉手影

同時當日有三名參與者卻大幅增持股份，分別是中國銀行、恒生證券和滙豐銀行，貨量為2253萬、1159萬和870萬股。而從11月24至28日共三個交易日，分別累積增持3152萬、1232萬和1074萬股，合共5458萬股，不排除是有心人的射倉活動，並非散戶接了貨。若推斷正確，上述那9名參與者淨減持超過1.66億股，可以扣除懷疑射倉的5458萬股，計出承配人約1.11億股已釋出市場，佔3.2億配股貨不足35%。此外，上述首25名承配人獲發約2.55億股，佔配股貨近八成，可視為有心人持貨，從上市首日的CCASS數據顯示，首3名參與者合共持有約2.59億股，與上述約2.55億股相若，我認為首25名承配人的持貨就在其中，相對11月28日的數據，那3名參與者合計減持約1.36億股，反映仍有超過1.18億股要處理。倘若上述那5458萬股射倉貨，都是從那3名參與者而來，那麼要處理的貨源增至超過1.73億股，佔首25名承配人持股近68%。

貨源仍然歸邊

再看在去年11月28日的CCASS持股分佈，參與者有164名，持有近3.20億股，佔已發行股本24.99%，反映絕大部分的配股貨已放於CCASS，同時可視為街貨量。首7名參與者均持貨超過900萬股，認為屬有心人機會大，她們佔總體參與者數目的4.27%，卻合共持有約1.96億股，街貨佔比為61.11%，因佔比逾六成，反映貨源仍處於歸邊狀態。我亦留意到股價於11月25日低見0.207元後，回升至0.213元收市，暗示有心人不想股價偏離上市價0.225元，繼而連升兩日，於11月29日收報0.227元，僅高於上市價兩個價位，認為是不俗的進場價，連同上述各項分析，股價具備炒上條件。於11月30日收報0.216元，較配股價0.225元低4%，相對風險不大，當然若見0.20元，甚至是0.18元，勝算則更高。

五個月的效果

結果於去年12月1日開報0.213元，而0.20元和0.18元分別於12月9及19日出現，至於最低價0.152元則見於12月29日，較上市價0.225元低逾32%，可見有心人絕不介意跟散戶一起「捱價」。踏入今年1月，才見股價逐步回升，到了4月21和27日分別高見0.255和0.27元，較0.18元之升幅是41.67%和50.00%，已歷時近五個月而言，效果算是一般。有關對讀者Kent提問的回應，以及對此股的股價後續看法，則留待下周一再談。

聶Sir

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