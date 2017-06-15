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今日 14:26 港股直擊 即巿股評

【異動股】亨泰再插兩成九 今年曾累漲逾2倍

亨泰(00197)昨日股價大跌三成，今日沽壓未止，午後最多急跌近兩成九，低見0.345元，最新報0.405元，跌16.5%，成交近4000萬元。

亨泰主要從事銷售及買賣包裝食品、飲料、家庭消費品、化妝產品及冷凍鏈產品等業務，股價今年1月中開始反覆攀升，5月22日高見0.85元，較1月中累漲2.4倍。集團早前公布收購「鹹蛋超人」版權相關的真人大型舞台劇表演業務，在港澳台地區專營相關大型表演，涉資1.8億元，版權為期4年。

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