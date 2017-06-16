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今日 14:23 港股直擊 香港財經

敏華:渾水無新論據 主席適時增持

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沽空機構渾水(Muddy Waters)發出最新報告回應敏華控股(01999)的澄清，渾水重申認為敏華進行詐欺的看法不變，並指出6點指控。

敏華控股對渾水最新報告作出回應，敏華表示，今天發出的報告內容與早前發布的內容相若，並沒有新論據，集團早前已發出公告回應各點，如有其他補充資料，集團將會對外發出公告。

敏華又稱，集團對業務及財務表現充滿信心，在過去數天亦已斥資超過1.3億元回購股份，並於稍後註銷股份。敏華控股主席亦不排除在適當時候增持公司股份，以顯示對集團的信心。

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