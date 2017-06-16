港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數續向下，不過尾段跌幅明顯收窄。港股昨日急挫310點後今早回升，不過欠缺動力重上20天線。

恒指今早高開36點，報25601點已屬半日低，開市後升幅最多拉闊至154點，見25719點半日高，惟觸及20天線(約25716點)後升勢即告回軟。恒指中午收報25677點，升112點或0.4%，大市成交額327.34億元。

國企指數報10400點，升54點或0.5%。

A股半日偏軟，滬指跌0.26%；深成指跌0.3%。

重磅藍籌股回升，滙控(00005)升1.3%；友邦(01299)升0.5%；有外國傳媒報道，騰訊(00700)有意洽購芬蘭手機遊戲公司Rovio，股價半日升0.9%；中移動(00941)升0.3%。另外，中信股份(00267)升0.8%；長實地產(01113)升1.1%；中電(00002)升0.4%。相反，瑞聲科技(02018)跌1.2%；旺旺(00151)跌1.3%；聯想集團(00992)跌1.6%為跌幅最大藍籌。

焦點板塊

中資金融股：今早普遍回升，建行(00939)升0.6%；工行(01398)升1.4%，為升幅最大藍籌；中行(03988)升1.1%。另外，國壽(02628)升0.4%；平保(02318)升0.7%；新華保險(01336)升1%；農行(01288)升1.7%。

汽車零售商：今早表現突出，正通汽車(01728)曾升11%創最少3年新高，半日升8.3%；廣匯寶信(01293)升3.4%；美東汽車(01268)升4.7%；中升控股(00881)升4%；和諧汽車(03836)升5.2%；永達汽車(03669)升3.9%。

焦點股份

敏華控股(01999)：沽空機構渾水(Muddy Waters)發表報告，回應敏華的澄清。渾水重申認為敏華進行詐欺的看法不變，並指出6點指控。不過集團主席早前表明「紮行馬同佢打過」的敏華股價今早造好，一度升9%，半日高收6%，成交額2.34億元。

莎莎國際(00178)：全年業績遜預期，連續兩日下滑，半日挫5.7%。大行最新發表看法，中信里昂把評級由「買入」下調至「跑贏大市」，削目標價14%至3.6元。花旗則維持「沽售」評級，目標價微升至2.6元。

高偉電子(01415)：股價創逾兩個半月高，半日升6.4%。集團昨日收市後發盈喜，預期截至今年6月底止6個月的溢利，將按年顯著上升，而去年同期盈利為260.9萬美元。

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