即巿股評 港股直擊

雖然隔晚美股三大指數均見下跌，但由於呢個星期係三重期結算，預咗美股未會大散住，所以尾市跌幅大大收窄，當聯儲局縮表單嘢無到。港股借勢反彈，恒指今早高開36點，開市最高見25720點暫時高，去到20天線(約25718)附近升幅收窄，似乎20日線有阻力。恒指半日報收25677點，升112點；國指報收10400點，升54點。

美股呢個星期破頂兼對負面消息免疫，主要係三重期結算影響，睇嚟6月結都係要高收，所以下星期美股先見真章。至於港股似乎調整無可避免，即使今日反彈，唔見得升勢有幾全面，尤其科網股繼續成為拋售對象，大市成交亦因為周末前夕效應減少。

有貨趁反彈減磅

睇番內地M2增速係近10年最低，而花旗聯儲局開始縮表，意味住東西方兩枝水喉齊齊收水，短期股市好難再創新高，反而將步入調整。不過下周MSCI將會公布半年度檢討結果，缸邊友仍憧憬A股入摩，所以今日中資金融股普遍做好。只係安邦事件唔會不了了之，呢件事仍然會拖累內險股表現，阿Man建議有貨趁反彈減磅，預期港股調整唔會咁快完成，尤其係恒指已連續幾日處於10日線(約25860)之下，而今日未能借反彈收復20日線，意味住港股開始轉弱。

如果用黃金比率去計，恒指年初起步位係22000左右，至日前高位約26000，累計升幅4000點，阿Man仍然睇好後市，估計呢一浪回吐最多0.382計，係要回1528點，即係恒指要見24472點，相對噚日收市價25565點，仲要落過千點。其實港股已連升五個月，調整番千幾點都唔算過份，停低係為咗走得更遠，先調整落去打打個底，之後發展更健康。

汽車股早兩日喪炒，今日輪到汽車零售商落鑊，中升控股(00881)升4%；美東汽車(01268)升4.7%；廣滙寶信(01293)升3.35%；永達汽車(03669)升3.9%；和諧汽車(03836)升5.2%。當中阿Man提過嘅和諧汽車有望再向高位挑戰，而做汽車物流嘅正通汽車(01728)已創今年新高，無理由和諧汽車唔追落後。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)