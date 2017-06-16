港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數低收，道指早段曾跌逾百點，惟收市跌幅收窄，港股昨日急挫310點後，今早出現反彈，惟於20天線受壓。

恒指今早高開36點，報25601點，甫開最多升154點，見25719點半日高，惟觸及20天線(約25718點)後乏力再上，升幅收窄。恒指中午收報25677點，升112點或0.44%，大市半日成交額327.34億元。

國企指數報10400點，升54點或0.53%。

藍籌股方面，滙控(00005)今早升1.25%，報68.65元，為表現第二好恒指成份股。

個別中資金融股跑贏大市，中國財險(02328)升1.9%；新華保險(01336)升1%；工行(01398)升1.4%; 建行(00939)升0.63%。

汽車零售商受到資金追捧，中升控股(00881)升4%；美東汽車(01268)升4.7%；廣滙寶信(01293)升3.35%；永達汽車(03669)升3.9%；和諧汽車(03836)升5.2%。

本地地產股昨日受加息影響受壓後，今早低開高走，長實地產(01113)升1.07%；新世界(00017)升0.19%；嘉華國際(00173)升0.61%。

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