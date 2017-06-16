即巿股評 港股直擊

噚日預備定隻恒指熊(60118)落場，個圖就開住睇恒指5分鐘圖兼等超買，不過恒指裂口低開之後一直以跌200幾點呢個勢嚟慢駛，直至到下晝1點40分至2點5分左右，恒指5分鐘圖上見SlowSTC(14,3)出現超買，恒指熊(60118)終於有位落場。落場後好彩個市生生性性、聽聽話話，3點半打後愈跌愈有，臨收市5分鐘做咗個全日低位25565點，順便用埋呢個位低收市，唔貪心嘅話恒指熊(60118)都應該可以執到4至6格呢個賺幅。

如果恒指熊(60118)過咗夜的話，唔緊要，最多都係被今朝早恒指開市25601點之後再係咁向上爬到上25719點呢個高位，由升36點開市搶到上升154點呢一吓嚇餐死啫。依家10點7分，恒指升101點，報25666點，而恒指熊(60118)依家做緊0.076元，跌緊9格，但如果用噚日下晝1點40分至2點5分，即係恒指5分鐘圖上見超買嗰時嘅恒指熊(60118)證價對比嘅話，最多輸緊6格。今日星期五，若然過多晚夜嘅話就變相要過一個weekend，咁仲揸唔揸好呢？

先睇恒指牛熊證街貨圖，依家10點13分，恒指現價做緊25668點，升103點，最低做過25601點。而恒指熊證重貨區仍然係26100至26199點，呢度有相當於1154張期指，用現價計嘅話就要個市向上升531點先可以食得晒呢個位，連同沿路嘅貨，夾埋就有1843張期指；下方牛證重貨區就落到去25200至25299點，有相當於1176張期指，數近啲講緊喺25400至25499點呢度，都有825張期指。同樣用現價去計算嘅話，只要個市由依家向下行多268點，就可以去到25400點呢度，計埋之前嘅牛證貨，夾埋都有1401張期指。 若然要好似向上行咁食成1800張有多嘅貨的話，唔緊要，只要再下行多100，即係由現價跌368點到25300點，就可以食晒25300至25399點嗰771張期指，加埋上去就有2172張期指啦！

數學題計完就再睇埋技術走勢。恒指日線圖上見到今朝恒指雖然做過高位25719點，以1點穿過20天線(25718點)，不過之後個勢又再次下行，形態上其實恒指係受制於20天線(亦即係保歷加通道中軸)，14RSI回落至中軸54水平，而SlowSTC(14,3)嘅%K線(28.57)同%D線(45.03)亦已明顯向下，但又未到底喎，換言之個市其實仲有下行嘅空間。

上述兩個結果配合起嚟，相信你可能會繼續揸住隻熊證(咁當然都要視乎番下晝個市況啦)，無貨嘅點搞？如果你係可以做到day trade的話，恒指熊(62321)，收回價26050點，35倍槓桿都算偏高，宜小注同埋吼5分鐘圖超買先好入市；若然做唔到day trade的話，恒指熊(69318)，收回價26300點，企遠啲無蝕底嘅。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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