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今日 10:28 港股直擊 即巿股評

【異動股】莎莎再挫逾6% 中信里昂降評級目標

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莎莎國際(00178)連續兩日顯著下滑，暫時最多跌6.6%，見3.1元逾一個半月低，現跌5.4%，成交額2320萬元。

集團昨日中午公布，截至3月底止全年股東應佔盈利3.27億元，按年跌14.8%。每股盈利11.2仙，派發末期息8仙，較去年同期派末期連特別息14.5仙，減少44.83%。

大行最新發表看法，中信里昂把評級由「買入」下調至「跑贏大市」，削目標價14%至3.6元。花旗則維持「沽售」評級，目標價微升至2.6元。

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