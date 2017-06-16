高偉電子(01415)股價顯著造好，暫時最多升9.7%，見2.59元逾兩個半月高，現升7.2%，成交額1170萬元。
集團昨日收市後發盈喜，預期截至今年6月底止6個月的溢利，將按年顯著上升，而去年同期盈利為260.9萬美元。
集團指出，溢利升幅顯著主要由於相機模組銷售量增加；主要倒裝晶片相機模組的生產收益率回升，並進一步提高，產品平均銷售價上升，以及旗下間接全資附屬東莞高偉光學電子節省稅項。
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