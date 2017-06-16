即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開低走，開市為全日高位，並以全日低位收市，全日波幅206點。恒指收報25565點，跌310點或1.2%，成交金額743.11億元。國指收報10346點，跌168點或1.6%；上證收報3132點，升1點或0.06%。A股走勢優於港股。

恒指呈2連陰走勢，失守20 SMA及保歷加通道中軸；MACD快線與慢線的負差增加，走勢轉差。全日下跌股份1023隻，上升493隻，市況偏弱。

《經濟參考報》引述中國商務部外資司負責人報道稱，中國的外資利好新政近期有望密集出台，措施包括發布新修訂的《外商投資產業指導目錄》，深化自貿試驗區外資領域先行先試等。

中國4月份增持美國國債46億美元，至1.09萬億美元，為連續第三個月增長，達到六個月來最高水平。國際清算銀行公布5月份人民幣名義有效滙率指數環比下跌0.5%，連降5個月，至115.32，創2014年8月以來最低。

英國央行貨幣政策委員會以5:3的投票結果，決定維持基準利率在紀錄低點不變，但利率決策分歧程度為六年來最大，更多委員投票支持加息，預示通脹風險升溫。

美國上周首次申領失業救濟人數下降8000至23.7萬，創三周低點，顯示勞動力市場依然強勁；數據支持聯儲局加息決定。不過，特朗普的預算負責人卻預計，聯儲局會繼續實行寬鬆的貨幣政策。美股三大指數回軟，今早亞太股市個別發展，夜期下跌但ADR上升，兩者背馳，料恒指走勢反覆，支持參考為25500水平。

個股介紹：

青島港(06198) 的主要業務為在中國青島港提供集裝箱及非集裝箱貨物裝卸服務、港口配套服務及金融服務。

集團附屬公司與控股股東青島港集團 (QDP)的附屬公司，就購買青島董家口港區相關資產訂立資產轉讓協議，集團附屬以總代價人民幣1.91億元，購買北一突堤資產及董家口港區特勤消防站工程相關資產。

受消息帶動，集團股價一度向好。參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為8.15倍，周息率4.34%。股份上日收報4.49元，上望4.9元，止損設於4.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。