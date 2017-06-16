港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數低收，今年走勢領前的美國科技股回吐壓力未減。港股昨日急挫310點、創3周收市新低後，料今日早段窄幅走，暫未見顯著回升催化劑。

道瓊斯工業平均指數收市跌14點或0.07%，報21359；標準普爾500指數收市跌5點或0.22%，報2432。納斯特綜合指數一度挫逾1%，收市跌29點或0.47%，報6165。美國勞工部公布，截至6月10日止當周，美國上周初領失業救濟金人數為23.7萬人，按周減少8000人，勝市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報68.36元，較本港上日收市升0.56元；騰訊(00700)ADR收報271.55元，跌1.45元；國壽(02628)ADR收報24.09元，升9仙；中海油(00883)ADR收報8.54元，跌8仙；中石油(00857)ADR收報4.93元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報6.35元，無起跌；中國鋁業(02600)ADR收報3.71元，跌5仙；中移動(00941)ADR收報83.76元，升0.16元；聯通(00762)ADR收報11.23元，升3仙；中電信(00728)ADR收報3.75元，升2仙。

ADR港股比例指數收報25575點，升10點或0.04%。夜市期指收報25419點，跌16點，較昨日恒指收市低水146點。恒指昨收報25565點，跌310點或1.2%，為5月24日以來收市新低，失20天線(約25691點)。

焦點板塊

內險股：安邦董事長吳小暉「不能履職」事件持續發酵，外電引述消息人士報道，中國調查機構正大範圍調查安邦的業務及吳小暉，當局亦已要求銀行暫停與安邦的業務往來，至少6家大型中資銀行的經營網點已終止銷售安邦保險產品。不過，路透引述安邦發言人回應，該公司的產品仍在通過銀行渠道銷售。在安邦事件和外資大行預期國家隊減持A股拖累下，內險AH股近日跑輸大市，留意今日走勢。

資源及能源股：隔晚國際油價個別走，紐約期油跌0.6%，創逾7個月新低，留意相關股走勢。另外，美國加息後金價受壓，隔晚紐約8月期金跌21.3美元或1.7%，創5月24日以來最低。

科技股：美國科技股近期弱勢，納指從歷史高位連日回落，留意本港上市之科技股走勢。個股方面，高偉電子(01415)發盈喜，預期截至今年6月底止6個月的溢利，將按年顯著上升，去年同期盈利為260.9萬美元。

焦點股份

藍鼎國際(00582)：主席兼控股股東仰智慧昨日以每股0.075元於市場上購入合共65億股，相當於該公司已發行股本約5.26%。完成後與其一致行動人士持有合共約634.42億股，相當於該公司已發行股本約51.41%。交易觸發全購，每股要約價0.075元。藍鼎國際今早復牌。

平保(02318)、華晨(01114)、華潤鳳凰醫療(01515)、中交建(01800)、民行(01988)和李寧(02331)等多家公司今日舉行股東會。另外，中海外(00688)、中遠海能(01138)、康寧醫院(02120)等今日除息。

今早兩隻新股上市，包括：建成控股(01630)和Nexion Technologies(08420)。

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