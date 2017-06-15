即巿股評 港股直擊

上周五晚上出席晚宴時，旁邊友人說起騰訊控股(00700)在收市前5-10分鐘及U盤時段有大成交，由原本當時升7元收窄至U盤後只升4元，事關隔日為恒指更改指數單一成份比重上限為10%規定，所以令追蹤ETF指數基金要相應減持云云，但友人忽略了另外一個因素，就是騰訊在香港股票基金及亞太地區基金內之份額。

靚股爆倉也需減持

根據一般基金條例，每基金組合不能持單一股票超越基金資產10%，即是表示就算基金經理如何看好單一股票，當投資該股的市值超出組合一成資產便須以風險管理為大前提，減磅降回一成內。筆者查看MPF內幾間大的服務商，如以純香港股票基金組合持倉已接近爆倉位，例如HSBC中國股票基金持倉達9.8%，基金規模達53億元，即單持騰訊已持近5.3億元，此資料顯示在上季尾，而騰訊從當日至今已升幅達22.6%，即該基金根據條例要不斷減持，如果段段升即要段段減持，查看其他MPF基金大至情況相同，有些亞洲基金同樣有爆倉情況，所以現時除指數基金須跟恒指成份指數公司比重減磅外，另一沽壓來自MPF基金。

不論MPF基金或其他私人零售基金另一特色是在一般情況下，基金不應持多於10%的現金，除非有特別理由，所以在騰訊爆倉減磅情況下，追查基金轉投及增持甚麼香港股票，綜合發現基金經理增持有：中國海外(00688)、中石油(00857)、偉易達(00303)、創科實業(00669)、龍光地產(03380)、華晨中國(01114)、港交所(00388)等。當然不代表市場沒有新力軍不能鯨吞爆倉份額，但在多數香港基金經理需跟條例下，投資者或作為多一個參考，在股王以外基金佬垂青的一些股份。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。