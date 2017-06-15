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和記電訊(00215)與電競設備商Razer(雷蛇)早前宣布合作，將在銅鑼灣開設Razer專門店，既出售電競周邊產品，亦會提供電訊服務。

和記電訊行政總裁胡超文今日在傳媒午宴上稱，這間店舖原為3香港門市，其後改裝而成專門店，店內所售產品先由3香港購入再銷售，故收入及租金成本，將會入賬至和記電訊內。他指出，除了今次與Razer合作開舖外，將來亦考慮與其他行業的公司合作，推出類似店舖概念，令3香港門市增值，亦可以吸引一批新客。

同時，3香港公布新月費計劃，以配合今次合作計劃，並吸引新客。若帶號碼轉台，簽約24個月，每月268元，可以使用10GB數據用量，並得到Razer鍵盤及滑鼠。至於新客的月費338元，同樣數據用量及禮品，而上述兩個月費均要每月付18元行政費，以及100元預繳SIM卡費用。

據3香港網頁顯示，現時24個月約的10GB月費計劃，每月收費438元，再加18元行政費。是次針對合作所推出新月費計劃，則較之便宜22.8%及38.8%。胡超文稱，新月費計劃經過深思熟慮後推出，要視乎其受歡迎程度，但不擔心因價格較低，會影響ARPU(每月每戶平均收入)。

Razer創辦人陳民亮稱，專門店內可讓玩家打機，試用公司產品，而未來發展特別在中國市場內，則視乎玩家需求，決定在哪裏開設專門店。公司正在香港內研究贊助本地電競選手，之後亦可能贊助電競相關活動。