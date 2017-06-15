即巿股評 港股直擊

隆成金融(01225)被勒令停牌，市場聚焦當中甩轆過程，不過勒令停牌當中的原因更為有趣。

證監會要求停牌主因是集團公司於2015年10月26日發出的供股通函有重大失實、不完整或錯誤引導資料。事過年半後才追究，對損手的人已經遲了。

猶記得「股壇長毛」David Webb當年因這次供股而怒轟隆成。他上月發表的50隻不應投資港股中，其中一隻就是隆成。(可參看《David Webb的解碼遊戲》一文)

當然有人會認為David Webb因當年損手復仇，不過投資只應看事實，不問情仇，50隻股份互相持股是事實。如今隆成金融被停牌，持有其股份的公司又或者該枝「莊」如何作部署呢？證監又會不會有決心「跟進」到底呢？

另一方面，完成該次問題供股後，隆成由生產嬰兒車轉行大搞金融，最新搞作是旗下貝格隆證券與貴州茅台和第一上海等，於內地合組證券。而因為這宗交易，隆成3月14日再公布1供2，集資淨額約4.52億元，當中近4.3億元用於成立合營。

貝格隆是集團間接全資附屬，也是3月14日公布的供股包銷商。即是說集團供股，由貝格隆包銷，供股所得很大程度再用於貝格隆。這種供股格局最容易引來炒作供股收貨的投資者，估計今次中伏者也不少。

隆成最新取消供股，一般供股告吹，散戶最多是捱價和捱手續費離場。如今不單未能離場，連要坐多久也不知，這些就是價格以外的風險。所以即使睇中供股收貨的股份，也可進一步查看股權分布和「新聞往績」，愈簡單愈好。這是繼周二提及的資產淨值後，另一小小指標。

最後，集團在停牌後「自願公布」最新財務資料，強調如常開展業務，停牌並無造成任何重大不利影響，而去年底集團的資產總值及資產淨值分別約為24.96億元及18.25億元。其實，本身有沒有必要集資呢?

陳鎮強

信報投資研究部

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