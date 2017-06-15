港股直擊 即巿股評

美國聯儲局決定加息0.25厘，並公布今年開始逐步收縮資產負債表規模。隔晚美股三大指數個別走，道指創收市新高。港股連續兩日靠穩後，今日顯著受壓，大市跌勢全面。

恒指低開103點，報25772點已屬全日高，甫開跌穿20天線(約25691點)，上午最多跌292點，見25582點半日低，中午跌274點，全日收市前歐洲股市早段和美股期貨受壓，港股跌幅擴大至300點，收市競價時段進一步嘜至全日低。恒指收報25565點，跌310點或1.2%，為5月24日以來收市新低。大市今日有過千隻股份下跌，上升股逾400隻。

全日成交額743.11億元，較上日減少約21億元。

國企指數收報10346點，跌168點或1.6%。

恒指即月期貨收市跌302點或1.17%，報25440點，低水125點。

A股反覆高收，滬指升0.06%；深成指升0.69%。兩市成交額約4131億元人民幣。

歐洲三大股市最新續向下。美國道指期貨最新跌60點，報21267；納指期貨最新跌1%。

藍籌內銀領跌大市，建行(00939)跌1.7%；工行(01398)跌1.5%；中行(03988)跌1.3%。另外，騰訊(00700)跌1.6%；中移動(00941)跌0.8%；吉利(00175)跌3.2%，為跌幅最大藍籌之一。隔晚國際油價跌超過3%，最新在亞洲時段個別發展，「三桶油」半日跌1.2%至2%，中石化(00386)表現最差。相反，恒安(01044)升1.4%，為升幅最大藍籌；中電(00002)升0.5%。

焦點板塊

內險股：中資金融股受壓，市場續關注安邦事件，加上德銀日前認為「國家隊」將減持A股，內險股明顯跑輸。國壽(02628)跌3.2%與吉利並列表現最差藍籌，跌穿50天線，其A股跌1.27%；平保(02318)跌2.1%，其A股跌2.18%；新華保險(01336)跌2%，其A股跌1%；人保(01339)跌1.5%；太平(00966)跌3.6%；太保(02601)跌1.8%。

科網股：隔晚美國納指跌0.4%，納指期貨一度挫1%。本港科網股亦向下，美圖公司(01357)禁售期結束，曾挫8.8%，見近5個月低，收市跌6.6%，成交額17.48億元，股份市前錄得兩手共1億股市前交易，每股作價8.5元，涉及金額8.54億元。另外，金山(03888)跌1.4%；金蝶(00268)跌1.6%；慧聰網(02280)跌3.4%；IGG(00799)跌1.8%；中軟國際(00354)跌1.9%。

本地地產股：金管局總裁陳德霖表示，香港利率遲早會跟隨美國利率上升。對息口敏感的本地地產股受壓，尾市跌幅稍為收窄，新世界發展(00017)跌2.3%；新地(00016)跌1.7%；恒地(00012)跌0.8%；長實地產(01113)跌0.3%；信置(00083)跌1.3%；恒隆地產(00101)跌2%；領展(00823)跌1%；九倉(00004)跌0.9%。

國際金融股：同樣對息口敏感的國際金融股亦向下，滙控(00005)跌1.1%；渣打(02888)跌1.6%；友邦(01299)跌0.7%；宏利(00945)跌1.1%；保誠(02378)跌1.7%。

焦點股份

利標品牌(00787)：今早甫開急插，一度挫30.7%，收市跌21%，成交額1.01億元。集團全年盈利8974.2萬美元，按年增89.4%，不派息，並公布3年業務發展計劃，目標2020財政年度完結時，營業額可達至50億美元，以及EBITDA增長五成等。

思捷環球(00330)：早前遭滙證調低目標價，重申「減持」評級。股價今早急跌，曾挫14.4%創多年來新低，收報4.51元，跌13.3%，成交額1.37億元。

通達集團(00698)：獲高盛首予「買入」評級，目標價睇2.95元。股價逆市造好，曾升8.1%，收市升6.7%，成交額3.47億元。

莎莎國際(00178)：中午公布全年少賺14.8%，每股派發末期息8仙，較去年同期派末期連特別息14.5仙，減少44.83%。午後曾跌8.8%，收市跌8.3%，報3.32元。

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