即巿股評 港股直擊

恒指連續三日在10天線與20天線之間爭持，今日終於出方向，不過本月波幅暫時只有514點，好戲在後頭！有散戶話恒指噚日已連續三日未能收於10天線，早知就沽定期指啦！世事邊有咁多早知，更何況噚日恒指尾市跌幅明顯收窄，整番條長尾陰燭，幾乎上番10天線，騰訊(00700)走勢又似模似樣，實在未有訊號放心做淡，所以應該務實一點睇市。

執筆時恒指跌282點報25593，仍未做出長下影線，要小心，5月25日有個小上升裂口可以補，即25428點，若失守要下試50天線，目前約25000點，5個交易日後該線料上移至25100。不過即使50天線都失守，亦不代表確認年初以來升浪告終，4月19日亦曾明顯跌穿50天線，但低見23723後即及時大反彈。總之再重申，只要不跌穿5月5日低位24358點，恒指一底高於一底形態未改。

美國加息，本地銀行暫未跟隨，不過金管局陳總話遲早要跟加，地產股今日跑輸，不過環顧港股，具一定折讓的地產股仍較值博，一手樓繼續熱賣，那邊廂業主信心未有動搖，大陸地產商繼續進駐港樓，二三線磚頭股包括酒店股，今年絕對係釋放價值的大好機會。

呢期興講北水重倉股，當中其實以神州控股(00861)最誇張，佔該股發行股數達四成一，不明有何部署，今日暫時升0.7%，報6.12元，仍處於一個多月之橫行區間，若突見大成交升穿6.2元，不妨投機地搭順風車。

羅崇博 (杜比)