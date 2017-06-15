即巿股評 港股直擊

一如市場預期，聯儲局宣布加息1/4厘，所以加息根本唔構成股市下跌，所以隔晚美股都係個別發展。只不過耶媽喺會議上首次提到「縮表」，國債加按揭抵押債券(MBS)每月共減100億美元，未來12個月每季續增，最終上限為每月500億美元。其實減息市場早有心理準備，而耶媽亦提到今年應該仲有一次息要加，不過一講到縮表，市場難免有震盪，皆因市場流動性未知會否被縮表所影響，印咗咁多年銀紙，市場使慣用慣，一直有超低成本資金炒作，少咗呢條財路，股市仲可以靠乜嘢支撐呢？

雖然縮表唔係即刻開始，將會循序漸進，但市場一諗到之後再無平錢玩，難免要停一停、諗一諗。而阿Man由踏入6月開始，一直提住港股連續5個月坐住直昇機，恒指到咗二萬六點，係時候抖一抖。今日恒指開市低開低走，20日線(25693點)失守，跌幅擴大至最多跌292點，曾低見25582點，目前喺25600點水平爭持。恒指中午收報25601點，跌274點或1.06%；國企指數報10362點，跌152點或1.45%。

噚日都講過，安邦事件唔可以睇少，內險股受拖累今日跌勢持續，幾隻重磅內險股全部仆直跌逾2%，中國太保(02601)跌2.17%；中國平安(02318)跌2.15%；新華保險(01336)跌2.1%；國壽(02628)跌2%。

花旗加息港息未必第一時間跟隨，但肯定已進入加息周期，依家唔加遲早要加，本地地產股難免腳軟，恒地(00012)跌1%；新地(00016)跌2.5%；新世界發展(00017)跌2.3%；長實地產(01113)跌1.1%；信置(00083)跌1.2%。

油價沒有最低只有更低，隔晚油價再度急跌逾3%，「三桶油」當然無運行，中石化(00386)跌2.2%、中石油(00857)跌1.6%及中海油(00883)跌1.7%。

至於科網股亦受壓，股王騰訊(00700)跌1%算係好溫和，但其他科網股閒閒地跌2%或而上。而今日開始解除禁售嘅美圖公司(01357)，更大跌6.3%，盤中一度低見8.3元失守招股價，半日報收8.52元。睇嚟美圖嘅命運跟其他所有偉大嘅科網股一樣，當禁售期一過，難免有初始投資者沽貨套利。好似目前市值高達2.6萬億元嘅騰訊，喺上市頭一年，股價亦曾失守招股價；facebook跟阿里巴巴，同樣係上市嗰吓爆上，一到禁售期過備受考驗，招股價不保，但到咗今日，呢啲股份都已經係全球數一數二嘅科網巨企。至於美圖何去何從，要睇公司如何透過利用龐大活躍用戶，轉化為公司收入，只要美圖能做到呢一點，將來亦有機會儕身過千億，甚至萬億市值嘅巨企。只係短期美圖沽壓未除，不妨等到沽壓消化，股價橫行時再買入作長線投資，10年過後隨時得到百倍計回報，大前提當然係美圖由無盈利公司，轉為一間豬籠入水嘅科網企業。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)