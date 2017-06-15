美國聯儲局加息0.25厘，並公布今年開始逐步收縮資產負債表規模。隔晚美股三大指數個別走，道指創收市新高。港股連續兩日靠穩後，今早下挫，失守20天平均線。
恒指低開103點，報25772點已屬半日高，甫開跌穿20天線(約25695點)，半日收市前跌幅進一步擴大，最多跌292點，見25582點半日低。恒指中午收報25601點，跌274點或1.1%，大市成交額403.98億元。
國企指數報10362點，跌152點或1.4%。
A股半日個別發展，滬指跌0.11%；深成指升0.42%。
藍籌內銀領跌大市，建行(00939)和工行(01398)跌約1.2%；中行(03988)跌1.3%。另外，騰訊(00700)跌1%；中移動(00941)跌0.7%；吉利(00175)跌3.5%，為跌幅最大藍籌。隔晚國際油價跌超過3%，最新在亞洲時段個別發展，「三桶油」半日跌1.6%至2.2%，中石化(00386)表現最差。相反，恒安(01044)升1.2%，為升幅最大藍籌；中電(00002)升0.5%。
焦點板塊
本地地產股：美國加息，對息口敏感的本地地產股受壓，新世界發展(00017)跌2.3%；新地(00016)跌2.5%；恒地(00012)跌1%；長實地產(01113)跌1.1%；信置(00083)跌1.2%；恒隆地產(00101)跌2.1%；領展(00823)跌1%；九倉(00004)跌1.4%。
國際金融股：同樣對息口敏感的國際金融股亦向下，滙控(00005)跌0.7%；渣打(02888)跌1%；友邦(01299)跌0.3%；宏利(00945)跌1.3%；保誠(02378)跌1.7%。
內險股：中資金融股今早受壓，市場續關注安邦事件，加上德銀日前認為「國家隊」將減持A股，內險股明顯跑輸。國壽(02628)跌2%，其A股跌2.5%；平保(02318)跌2.1%，其A股跌2.48%；新華保險(01336)跌2.1%；人保(01339)跌1.2%；太平(00966)跌2.5%；太保(02601)跌2.2%。
焦點股份
美圖公司(01357)：低開2.2%後跌幅擴大，半日最多跌8.8%見近5個月低，中午跌6.4%，成交額14.46億元；市前成交額達8.6億元，當中錄得兩手共1億股市前交易，每股作價8.5元，較前收市價折讓6.6%，涉及金額8.54億元。
利標品牌(00787)：今早甫開急插，一度挫30.7%，半日跌17.5%，成交額逾5000萬元。集團全年盈利8974.2萬美元，按年增89.4%，不派息，並公布3年業務發展計劃，目標2020財政年度完結時，營業額可達至50億美元，以及EBITDA增長五成等。
思捷環球(00330)：早前遭滙證調低目標價，重申「減持」評級。股價今早急跌，曾挫12.3%創多年來新低，半日收報4.6元，跌11.5%。
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