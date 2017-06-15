港股直擊 即巿股評

美國加息四分一厘，並宣布將從今年開始逐步收縮資產負債表規模。隔晚美股個別走，道指再創收市新高。港股連續兩日靠穩後，今早受壓。

恒指低開103點，報25772點已屬暫時高，甫開跌穿20天線(約25695點)，曾挫269點，見25605點暫時低，其後於25600點水平爭持。截至上午約11時10分，恒指報25617點，跌258點或1%，大市成交額333.13億元。

國企指數報10378點，跌136點或1.3%。

A股，滬指升0.04%；深指升0.6%。

藍籌金融股領跌，建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌1.2%；平保(02318)跌1.6%；國壽(02628)跌1.6%。

美國加息，國際金融股向下，滙控(00005)跌0.7%；渣打(02888)跌1%；友邦(01299)跌0.3%；宏利(00945)跌1.3%；保誠(02378)跌1.7%。

同樣對息口敏感的本地地產股受壓，新世界發展(00017)跌1.9%；新地(00016)跌2%；恒地(00012)跌0.9%；長實地產(01113)跌1.1%；信置(00083)跌1%；領展(00823)跌0.9%；九倉(00004)跌1.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。