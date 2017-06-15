即巿股評 港股直擊

噚日恒指全日高開低收，並以「T」星形態收市；拆開5分鐘圖睇其實噚日朝早10點30分低見25717點之後個市就向上行；而噚日睇中嘅中國移動(00941)走勢上同恒指差不多，都係10點半至11點呢啲時間做完個低位之後就向上回，臨收市前5分鐘仲以一支大陽燭向上隊，最後以全日高位84.25元收市，小注嘅中移Call(16065)都叫做有十零格嘅升幅，呢啲位割禾青是常識吧！

今朝凌晨美聯儲宣布加息0.25厘，呢個根本就係意料中事；大家只係關心香港跟唔跟加息啫。恒指今朝早裂口跌過百點開市，行緊返公司途中，戰友Jack whatsapp我話25600點嘅牛仔準備bye bye；依家9點58分，恒指跌幅擴大至逾200點，依家做緊25627點，20天線(25694點)無咗，下一個支持一係就到保歷加通道低部(25163點)，同埋下方距離200點唔夠嘅50天線(24987點)。

到唔到？睇睇恒指牛熊證街貨圖。上個月就幾乎日日都係睇熊證先，但今次就睇吓下面堆牛證先。25600至25699點呢度有1144張期指，係最貼同最重嘅街貨堆。依家10點3分，恒指低位暫時做過25605點，嚴格嚟講呢個最貼價嘅範圍仲有5點先可以叫做完全死晒；不過唔死都無用，事關按比例計算，呢個位都叫做死咗95%嘅牛證，所以再下望嘅重貨區就變咗喺25400至25499點，呢度有相當於1011張期指，用10點5分恒指現價去25627點計算，個市跌多227點就可以食得到呢個範圍裡面嘅牛證。

向上睇埋熊證。仍然都係以26100至26199點為熊仔大本營，呢度有相當於1443張期指，用返恒指現價去計嘅話，個市要向上行572點先可以到達呢個營地。

假設大市要下行到50天線搵支持，用呢個位度落去個恒指牛熊證街貨圖嘅話，變相成個25000點以上嘅牛證全數被大戶食清光，而所用嘅點數再用恒指現價去計嘅話，大市向下行627點就可以，呢個點數其實比大市向上行食26100至26199點重點多55點咁大把，但沿途經過食得到嘅係超過4000張期指。假設大市真係要遠行嘅話，都係向下行呢一趟比向上走抵好多。

照咁計，成個5月都被個市挾淡倉，唔通依家就係淡友報仇雪恨嘅時間？睇恒指日線圖啲技術指標其實被個市咁樣跌完之後，已經由此前嘅嚴動超買變返接近中軸水平；但如上文計出嚟條數，下行嘅機會相對較高，恒指熊(60118)，收回價26150點，待5分鐘圖見超買才小注落場，見好即收。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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