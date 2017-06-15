港股直擊 即巿股評

美聯儲一如市場預期加息四分一厘，市場關注本港會否跟隨加息，港股預託證券(ADR)預示今早或低開，恒指或繼續考驗廿天線支持。

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指再創收市新高。道指升46點，報21374點。納指跌0.4%，報6194點。標普跌0.1%，報2437點。聯儲局宣布加息25個基點，符合市場預期。美聯儲同時還宣布將從今年開始「逐步收縮資產負債表規模」。

主席耶倫在隨後的發布會上表示，加息體現出美國經濟取得進展，經過第一季度的放緩後，美國經濟增速似乎已經反彈，家庭支出得到經濟基本面的支持，商業投資進一步穩固增長，繼續預計經濟將溫和擴張；全球經濟走強，幫助美國出口改善。美聯儲的加息點陣圖顯示2017年還將加息一次，2018年將加息三次。

國際油價下跌，國際能源機構發表報告，警告全球供過於求情況會持續至明年，加上美國原油庫存數據減幅少於預期，以及汽油庫存與美國本土油產量上升的消息，拖累外圍油價跌至七個月低位。紐約7月期油收市報44.73美元，跌1.73美元，跌幅達3.7%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.11元，較本港上日收市跌0.44元。騰訊(00700)ADR收報276.47元，跌0.93元。中移動(00941)ADR收報84.02元，跌0.23元。國壽(02628)ADR收報24.72元，跌8仙。油價急跌，中海油(00883)ADR收報8.6元，跌0.15元；中石油(00857)ADR收報4.97元，跌7仙；中石化(00386)ADR收報6.39元，跌9仙。

ADR港股比例指數報25793，較周三恒指收市跌82點或0.3%。恒指昨日上午最多跌139點，於20天線(約25677點)附近有支持，收市倒升23點，報25875。股價高於50天線比率之中線市寬上升0.6個百分點至43.8%；短線市寬則下跌2.4個百分點至43.9%。恒指連續三日收市低於10天線，短期支持參考20天線約25690點附近，阻力位仍然是本月高位26090點。雖然港元滙價走弱，但銀行體系資金仍充裕，資金暫未有明顯流走跡象，市場不少分析預計本港銀行今次未必跟隨美國加息。

內地5月份新增貸款出乎意料上升，並高於市場預期，留意內地股市今早表現。

焦點板塊

航空股：油價急跌紓緩航空股經營成本壓力，多隻航空股近月跑贏大市，14天RSI以南方航空(01055)最強勢，達71，其次是國泰(00293)及國航(00753)，可留意今日表現。

煤炭股：近日有資金追捧，昨晚國內商品期貨多數上漲，其中以焦炭、焦煤分別收漲2.85%及1.15%，留意今日煤炭股表現。

焦點股份

國壽：公布今年首五個月，原保險保費收入2985億元人民幣，按年上升19.3%，升幅較首四個月的兩成略為放緩。

瑞聲科技(02018)：公布公司與平安銀行簽訂戰略合作協議，平安銀行同意向瑞聲科技提供綜合融資額度100億元人民幣，協議為期一年。

中國神華(01088)：公布5月煤炭銷售量按年上升17.4%，首五個月銷售量按年上升22.9%。

中國恒大(03333)：昨日股價急跌一成一，連跌四日，公司今日舉行股東大會，留意消息及股價表現。

利標品牌(00787)：公布截至3月底全年純利9000萬美元，按年上升八成九，不派末期息；經調整純利上升四成九至7200萬美元；期內營業額上升一成一；毛利率上升2.5個百分點至36.4%。

莎莎國際(00178)：今日公布截至3月底止全年業績。

中信股份(00267)：今日除息。