即巿股評 港股直擊

自從日本上市公司株式會社東利多控股(03397.JP)旗下丸龜製麵看中香港「本地薑」譚仔雲南米線，並以作價10億元進行收購。跟據日本公司的公告顯示，譚仔在截至2016年3月底全年，收入按年升33.26%至107.61億元日圓(約7.36億港元)；純利亦按年增長26.4%至14.92億日圓(約1.02億港元)，純利率達13.86%，表現較不少己上市快餐股優勝。

丸龜製麵收購譚仔，成為了投資界和餐飲界的佳話，也令投資者對見識到平民食肆的潛力，對她們另眼相看。投資者的下一個課題，應該是尋找下一個「譚仔」。在香港上市公司中，其實也有類似的概念股，例如是在創業板上市的皇璽(08300)，該公司旗下飲食品牌包括「台灣牛肉麵」、「Nosh Cafe & Bar」、「中國廚房」及「阿瑪港澳門餐廳」，目前成為香港國際機場最大食肆營運商，市佔率近三成。除了機場的4間食肆外，在九龍城有一家店。此外，集團特許一名獨立第三方以「台灣牛肉麵」及「中國廚房」品牌在尖沙咀經營﹐另外亦為「左麟右李」提供餐飲管理及顧問服務。

該公司近日公布，以540萬元收購收購度小月(香港)六成股權，另外29%股權及10%股權，將分別由兩名獨立第三方，以267萬元及90萬元收購，將台灣百年老店度小月引入香港。

度小月開設於1895年，至今已有超過120年歷史，主打肉燥擔仔麵、香脆蚵仔酥、古早味滷豆腐等地道美食，價廉物美，具備「譚仔」的影子。除了薄利多銷的策略外，度小月的另一賣點，是其百年老店的身份，相信將有助引起食客們的「集團回憶」，這點是其他食肆難以仿效，料有助提升估值。

事實上，皇璽餐飲的大股東兼主席王文威來頭不少，本身有超過十年的食肆營運經驗，同時亦是澳門賭王何鴻燊頭馬李志強的女婿。在股東實力和人脈關係的配合下，將信該公司將有力將度小月等食肆發揮光大，隨時有機會延續譚仔的神話，值得憧憬。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞