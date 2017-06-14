港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數回升，道指和標普500指數破頂，港股今早亦高開，不過恒指於十天線水平遇阻回落，尾市略回穩。

恒指今早高開63點，報25915點已屬全日高，重上10天線(約25909點)水平後即告回軟倒跌，上午10時後跌幅拉闊至過百點，最多跌139點，見25713點全日低，於20天線(約25677點)水平見支持，中午跌66點，波幅午前成形。下午尾段回升，收市競價時段進一步嘜高。恒指收報25875點，升23點或0.1%，連續兩日靠穩，進賬167點或0.6%。大市今日下跌股份比例56%，上升股比例44%。

全日成交額764.11億元，較上日減少約34.43億元。

國企指數收報10514點，跌10點或0.1%。

恒指即月期貨收市升17點或0.07%，報25740點，低水136點。

A股低收，滬指跌0.73%；深成指跌0.72%。兩市成交額約3825億元人民幣。國家統計局公布，今年首5個月，全國固定資產投資20.37萬億元人民幣，按年增長8.6%，遜市場預期。5月規模以上工業增加值按年實際增長6.5%，與4月份持平，略高於市場預期。

另外，德銀最新報告指出，近日「國家隊」資金一直減倉，預料20隻「國家隊」持倉比例較高、表現好過大市A股將成減持對象。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升20點，報21300。美國聯儲局議息結果今晚凌晨出爐，市場普遍預期將上調利率，關注主席耶倫在記者會言論。

藍籌股方面，騰訊(00700)嘜至全日高位收市，報277.4元，升幅1.8%，為表現最好藍籌。重磅內銀股下午發力，建行(00939)升0.6%；工行(01398)升0.4%。另外，中移動(00941)升0.4%；領展(00823)升0.4%；中石化(00386)升1.4%；國泰(00293)升0.6%。相反，友邦(01299)跌0.2%；滙控(00005)跌0.1%；煤氣(00003)跌1.2%；中電(00002)跌0.7%；吉利(00175)跌1.6%；旺旺(00151)跌3.4%，為跌幅最大藍籌。

焦點板塊

內房股：國家統計局最新公布，今年首5個月商品房銷售額和房地產開發投資額增速回落。內房股回吐，華潤置地(01109)跌1.3%；安邦持股的萬科(02202)跌0.7%；中國恒大(03333)急挫11.3%，連跌第4日。融創中國(01918)今早再創上市新高後，收市倒跌7.2%，瑞信維持對融創「跑輸大市」評級，目標價僅睇3.4元；碧桂園(02007)跌3.3%；龍湖(00960)跌1.8%；龍光(03380)跌2%。

內險股：市場關注安邦董事長兼總經理吳小暉「不能履職」事件，內險AH股跑輸，平保(02318)跌1%，其A股跌2.54%；太保(02601)跌1.6%，其A股跌3.4%；國壽(02628)跌0.8%；其A股跌3.5%；新華保險(01336)跌1.3%，其A股跌2.92%。另外，太平(00966)跌0.7%。

安邦相關股：內地《財經》雜誌昨日引述多個消息來源報道，指安邦保險集團董事長兼總經理吳小暉6月9日被有關部門帶走。安邦其後發聲明表示，吳小暉因個人原因不能履職，已授權集團相關高管代為履行職務，集團經營狀況一切正常。安邦保險主要持有的AH股今日普遍向下。民行(01988)升0.1%；其A股跌0.4%。招行(03968)跌2.2%，其A股跌2.1%。金風科技(02208)升0.9%，其A股跌1.4%。金融街(000402.SZ)跌3.3%；金地集團(600383.SH)跌4.3%；遠洋集團(03377)升0.5%。。

港口AH股：遼寧省政府與招商局集團簽署《港口合作框架協議》，將合作建立遼寧港口統一經營平台，以大連港及營口港為基礎，透過市場化方式設立遼寧港口集團，並將進一步整合省內其他港口，爭取2017年底前完成遼寧港口集團的設立和混合所有制改革。相關AH股飆高，大連港(02880)曾升20.7%，收市升16.3%，其A股漲停；錦州港(600190.SH)及營口港(600317.SH)亦漲停。

焦點股份

中芯國際(00981)：獲麥格理最新予「跑贏大市」，目標價由9.2元上調至12.25元，主要看好中芯下半年銷售增長。中芯股價收市急升10.7%，報8.57元，成交額達10.72億元。

呷哺呷哺(00520)：股價顯著下挫，最多跌13.4%，收市跌11.4%，成交額4.28億元。集團今早開市前錄得一手5000萬股交易，每股作價7.25元，涉及3.63億元。外電引述銷售文件指，呷哺呷哺股東以每股7.25至7.9元，配售5000萬股。

中國龍工(03339)：股價曾升7.3%見逾兩個月高，收市升4.3%。瑞信把龍工目標價由2.9元上調至3元，維持「跑贏大市」評級。

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