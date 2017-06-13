今日 16:47
重要通告
港股直擊
利標品牌(00787)公布，截至3月底止全年盈利8974.2萬元(美元‧下同)，按年增89.41%。每股盈利1.08美仙，不派息。
期內，營業額38.91億元，按年增11.62%。
恒地大角咀擴版圖建2264伙
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工時政策似有還無 縮水版僅保60萬人
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陳春燕
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陸文
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手機出貨強勁 通達候低收集
伊馬仕
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Google前景考變現能力
StartupBeat
Why did Saudi Arabia want to punish Qatar so badly?
Simon Shen｜ EJ Insight
一帶一路存機遇 中國市場可吼
梁慧君
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財富管理
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【周期論勢】6月可能是本次升浪的終點
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開市焦點:觀望儲局議息 港股料窄幅走
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郭炳江返回監獄服刑 郭基煇:父親沒行賄意圖
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【短片】倫敦27層高公寓陷火海 200消防員灌救
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許仕仁郭炳江等上訴遭終審法院駁回
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梁振英:港可作中資走出去第一站
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