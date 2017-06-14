港股直擊 中國財經

內地股市下滑，上證指數創逾一個月最大單日跌幅，收報3130點，跌23點或0.73%，成交1606.41億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘140.07億元，第三日沽盤多於買盤，流出10.07億元。

大連港(601880.SH)漲停，為表現最好「滬港通」股份。安邦持有的相關股份受壓，金地集團(600383.SH)挫逾4%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:50PM，額度剩餘104.54億元，用4600萬元或0.4%。