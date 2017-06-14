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花旗 禹洲地產(01628)

評級：買入-> 買入

目標價：4元->4.9元(較前收市價4.17元有17.5%潛在升幅)

花旗發表報告，看好禹洲地產2017年銷售，將目標價由4元，調高至4.9元。

該行表示，公司的5年藍圖可預見，2017至2020年的預測銷售複合年均增長率為40%至50%，目標達1000億元(人民幣‧下同)。隨着公司的市場發展至合肥及南京等城市，禹洲地產為2017/18年定下了更高的銷售目標，銷售額400至600億元。

禹洲的市場逐漸擴大，包括: 新進入的武漢、蘇州、杭州及潛在的珠江三角洲等地區，花旗估計可為公司帶來高盈利及每股派息增長(複合年均增長率25%)，預測毛利率及純利率分別為32%及13%，派息比率35%。2017年首5個月銷售強勁，銷售額180億元，按年升73%，已達到全年目標300億元的六成，來自新市場南京的銷售多達46億元。儘管合肥及上海的政策收緊，該行仍然預計2017年銷售理想，並有上調目標的空間。公司去年亦曾於第三及第四季，推出新樓盤帶動盈利。

今年頭5個月，公司總共花96億元購買地皮(佔首5個月銷售額的53%)及建立1900億元的土儲。在滲入長三角後，公司將向中部 (如武漢、長沙等)及南中國(如東莞、惠州，預期3年目標為建立200億元人民幣的土儲) 發展。

花旗預計禹洲地產2017年上半年收入增長及核心盈利按年增長20%，而由於購地的影響，負債比率將階段性高企於80%至85%，但融資成本可下降至低於6%。

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