即巿股評 港股直擊

於上周四(6月8日)收到讀者Kent的電郵：「聶Sir你好，本人經常看你的《細股解碼》專欄，覺得你對細價股有獨特見解，現想問你對展程控股(08240)的看法，而本人關注此股的則有四個原因，其一是於6月5日見有超過50%的已發行股本被放入中央結算系統(簡稱CCASS)，令當中的持股由佔已發行股本29.49%大幅增至85.74%；其二是現價0.224元(6月8日收市價)較上市價0.225元為低；其三是現時市值只有約2.86億，屬細市值股份，認為股價炒作空間較大；其四是此股將於6月19日公布截至2017年3月31日的年度業績，傾向看好屆時公布的業績表現。希望聶Sir賜教，謝謝！」

其實筆者早於去年12月1日在另一專欄已撰文分析此股，當時表示此股於去年10月13日以全配售方式在創業板上市，招股價介乎0.225至0.25元，最終以下限價0.225元上市。上市首日開報1.35元，較上市價高出5倍，之後股價持續上揚，分別高位和收報為4和3.6元，單以收市價計算，承配人的賬面回報率為15倍，明顯存在獲利離場的誘因。然而，配股規模為3.20億股，當日成交量卻只有367萬股，假設全數換手一次，承配人散貨也不足1.15%。從10月14日至11月17日，股價於大部分時間介乎3至4元，於11月17日收報4.05元，承配人賬面賺17倍。期內共17個交易日，累計成交量約2600萬股，平均每日約155萬股，反映承配人散貨肯定不足一成。

早前乾跌乾升

之後一天(11月18日)股價暴瀉近57%(3.92元→1.70元)，成交量只有34萬股，錄得27宗交易，除了兩宗是3萬股和3宗是2萬股，其餘22宗都是1萬股，正是1手的買賣單位，相信大部分是散戶沽貨，加上並無有心人承接，以致股價暴瀉。雖然下個交易日 (11月21日) 截至下午2:06曾高見2.49元，較上日收報1.7元升逾46%，但需留意當時只有50宗成交，合計86萬股，可見成交仍是很少，屬「乾升」格局。結果於下午2:07起，股價無以為繼，最終收報1.6元，期間又有35宗交易，除了兩宗交易，餘下皆為1萬至3萬股成交。而較大額成交的是20萬和54萬股，後者更是當日最後1宗成交，暗示有心人開始行動。

分析散貨程度

翌日果然股價再跌，幅度是85%(1.60元→0.24元)，成交量高近2.14億股，相對成交金額近6240萬元，計出平均成交價為0.2918元，仍高於上市價0.225元近三成，存在獲利離場的誘因。從上市首日至11月22日，累計成交量超過2.46億股，而從10月12日中午發布的招股結果顯示，承配人共124名，首25名承配人獲發約2.55億股，與上述超過2.46億股相若，不排除當中大部分承配人已離場。

表面不能作準

於11月23日的成交量和成交金額分別約9800萬股和2300萬元，計出平均成交價為0.235元，也是高於上市價，暗示承配人也有可能在此日離場。連同這天的成交量，上市以來累計約3.44億股，多於3.20億配股貨，但極有可能部分貨源的換手率不只一手，反映當時全部承配人已離場機會不大。CCASS顯示上市首日只有9名參與者，合共持有全數3.2億股，對比11月23日那9名參與者淨減持1754萬股，表面看來大部分承配人未有離場。不過，值得留意「T+2」結算安排，所以應觀察11月24或25日的數據，果然於11月24日已有顯著變化，那9名參與者淨減持超過1.66億股 (如下表)。

為免篇幅太長，有關此股的後續分析，以及對讀者Kent的回應，將於本周五待續。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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