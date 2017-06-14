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近日內房板塊走勢改善，早前有份參與投得香港仔鴨脷洲臨海住宅地皮的龍光地產(03380)，日前公布了5月份的營運數據。在5月份，集團的合約銷售額創單月曆史新高至人民幣40.6億元，同比增長21.6%。單是首五個月，已經完成今年合約銷售目標人民幣345億元約一半。

除了深耕粵港澳大灣區住宅物業市場外，集團更積極布局海外市場，規避單一市場的風險。早在今年2月，龍光地産與合景泰富(01813)携手投得香港鴨脷洲地皮，實現拓展海外版圖的第一步。在5月18日，龍光地產再下一城，連同新加坡南山集團以合資形式，以總代價10億坡元(約56億港元)成功投得位於新加坡史德林路(Stirling

Road)罕有大型市區住宅地皮項目，首度進軍新加坡市場，集團以相當於每平方呎約1050坡元的樓面單價奪下該項目。該項目位處新加坡成熟社區女皇鎮，具有便捷的交通優勢，往來多個重要商業區均僅需10至15分鐘車程，區內配套十分成熟。

近日，新加坡政府公佈另一幅土地的競標情況，該幅商住兩用地段位於實龍崗上段(Upper Serangoon

Road)，由新加坡報業集團及日本鹿島建設聯手開出總代價11.32億坡元(約63.4億港元)的最高競標價格，相當於每平方呎約1181坡元，打破早前由龍光地産合資競投的最高標價記錄。該土地位於比達達利新鎮發展計劃，位置不及龍光地產早前投得的地皮。然而，新加坡報業集團作為新加坡最大報業集團，此次出價如此積極，反映出對新加坡樓市增長的信心。隨著新高價的出現，集團早前投得的地價價格，也有望水漲船高。

這是龍光地產於海外投資的第二個項目，將令集團的土地儲備組合更多樣化，加速龍光地產構建境內外同步發展的新格局。

至於內地市場方面，集團的土儲主要集中在粵港澳大灣區。日前，花旗首予龍光地産「買入」投資建議，指出集團是「世界級都市圈」粵港澳大灣區的耀眼寶石，將持續受惠於國家重點發展粵港澳大灣區的政策紅利、區域的强勁經濟增長以及人口和財富增加。花旗又指出集團來自粵港澳大灣區的貨值高達1300億元人民幣，佔其土地儲備總貨值近八成。

在大行的加持下，再上境內外的資產布局，都有助提高龍光地產的競爭優勢。集團現價市盈率約5.2倍，估值吸引，值得留意。

楊衡瑞

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