即巿股評 港股直擊

美股果然係估唔佢到，上星期五科網股插水，以為美股行人止步，點知噚日由頭也不回見新高，道指跟標指雙雙創收市新高，納指都回升，中小型股指數亦做好。以為港股可借勢向上，誰知恒指高開見25915點後即掉頭，高開低走曾落到25713點半日低位。恒指半日報收25786點，跌66點；國指跌29點，報收10496點。

對於港股今日下跌，阿Man唔感到意外，首先係噚日北水錄得近半年最大單日流出，再加埋安邦事件，中資股難免受壓，成個中資金融股板塊腳軟，港股唔跌得多都偷笑，仲想大升真係有啲蚊水。

重磅股方面，騰訊(00700)跟隨花旗嘅科網股反彈，逆市回升0.8%或2.4元，有龍頭股帶領，其他科網股普遍做好。汽車股繼續受資金追捧，比亞迪(01211)創半年新高，衝破50水平，半日升逾4%，報收50.45元。至於現金牛東風(00489)創一年新高後升勢回順，半日升1.2%，報收9.98元。至於近日相繼有大行唱好嘅長城汽車(02333)今早亦見11.12元高位，半日升1.5%，報收10.86元。

不過之前較強嘅內房股，今日回吐，早前將空軍殺個片甲不留嘅恒大(03333)一度跌近9%，半日跌6.6%，報收14.9元，經已係四連跌。至於另一挾沽空內房股融創(01918)，早段曾創上市新高，但半日倒跌，皆因有大行目標僅睇3.4元，維持其跑輸大市評級。

安邦董事長傳被挾走，內險股遭殃，AH股齊跌，A股相對跌幅更大。平保(02318)跌1.1%，A股跌2.04%；太保(02601)跌1.6%，其A股跌3.75%；國壽(02628)跌0.8%；其A股跌3.05%；新華保險(01336)跌1.3%，其A股跌1.56%；整個板塊無一倖免。至於安邦相關股份普遍下跌，雖然公司已表示集團經營狀況一切如常，但缸邊友話之你，有事當然走為上着。

港股未有乘花旗股市創新高做好，恒指反而繼續失守10日線，再加埋近日北水頻頻錄得淨流出，估計呢一輪調整風氣已佔形成，至少要考驗20日線(25673點)，此關失守，大有機會下試二萬五水平。不過炒股唔炒市，目前大市只係合理調整，並唔係股災殺到，只要跟住資金走，一樣可以喺唔同板塊游走搵食。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)