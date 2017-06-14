港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數回升，港股今早亦高開，其後內地公布首5個月固投表現遜預期，恒指隨即倒跌，於十天線和廿天線間爭持。

恒指今早高開63點，報25915點已屬半日高，重上10天線(約25900點)水平後即告回軟倒跌，上午10時後跌幅拉闊至過百點，最多跌139點，見25713點，下試20天線(約25673點)水平支持，半日收市前跌勢回順。恒指中午收報25786點，跌66點或0.3%，大市成交額422.62億元。

國企指數報10496點，跌29點或0.3%。

A股，滬指跌0.58%；深成指跌0.33%。國家統計局公布，今年首5個月，全國固定資產投資20.37萬億元人民幣，按年增長8.6%，遜市場預期。5月規模以上工業增加值按年實際增長6.5%，與4月份持平，略高於市場預期。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.8%；滙控(00005)跌0.2%；煤氣(00003)跌1.4%；中電(00002)跌0.5%；中移動(00941)跌0.2%；長和(00001)跌0.4%；中信股份(00267)跌1.3%；旺旺(00151)跌1.9%，為跌幅最大藍籌。相反，騰訊(00700)升0.9%；中銀香港(02388)升0.1%；國泰(00293)升2.1%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

內房股：國家統計局公布，今年首5個月，商品房銷售額4.36萬億元人民幣，按年增長18.6%，增速回落1.5個百分點。內房股回吐，華潤置地(01109)跌1.6%；中海外(00688)跌0.4%；安邦持股的萬科(02202)跌1.4%；中國恒大(03333)曾挫8.8%，半日跌6.6%，暫時連跌第4日。融創中國(01918)今早再創上市新高後，半日倒跌3.4%，瑞信維持對集團「跑輸大市」評級，目標價僅睇3.4元；碧桂園(02007)跌1.9%；龍光(03380)跌1.6%。

內險股：市場關注安邦董事長兼總經理吳小暉「不能履職」事件，內險AH股跑輸，平保(02318)跌1.1%，其A股跌2.04%；太保(02601)跌1.6%，其A股跌3.75%；國壽(02628)跌0.8%；其A股跌3.05%；新華保險(01336)跌1.3%，其A股跌1.56%。另外，太平(00966)跌0.7%。

安邦相關股：內地《財經》雜誌昨日引述多個消息來源報道，指安邦保險集團董事長兼總經理吳小暉6月9日被有關部門帶走。安邦其後發聲明表示，吳小暉因個人原因不能履職，已授權集團相關高管代為履行職務，集團經營狀況一切正常。安邦保險主要持有的AH股今早普遍向下。民行(01988)跌0.5%；其A股跌0.87%。招行(03968)跌1.3%，其A股跌1.29%。金風科技(02208)無起跌，其A股跌1.41%。金融街(000402.SZ)跌2%；金地集團(600383.SH)跌3.35%；遠洋集團(03377)跌1.1%。

汽車股：近期走勢凌厲，多股今早續見追捧，比亞迪(01211)創逾7個月高，半日升4.1%，為表現最好國指成分股；東風(00489)創52周高，半日升1.2%；廣汽(02238)升0.1%；長汽(02333)升1.5%；華晨(01114)升1.2%。

焦點股份

中芯國際(00981)：獲麥格理最新予「跑贏大市」，目標價由9.2元上調至12.25元，股價半日急升12.8%，報8.73元，成交額達7.55億元。

呷哺呷哺(00520)：股價顯著下挫，暫時最多跌12.3%，半日跌11%，成交額達4.2億元。集團今早開市前錄得一手5000萬股交易，每股作價7.25元，涉及3.63億元。外電引述銷售文件指，呷哺呷哺股東以每股7.25至7.9元，配售5000萬股。

網龍(00777)：股價一度升9%，半日升4.8%。集團公布，今年首季股東應佔虧損4566.6萬元人民幣，較去年同期收窄。集團副董事長梁念堅在季度業績會上預期今年可以有盈利。

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