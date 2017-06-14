港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指及標普均創收市新高，港股承接外圍升勢高開，收復10天線，惟其後走勢反覆偏軟，由升轉跌。

恒指今早高開63點，報25915點，重上10天線(約25900點)，惟開市已見半日高位，其後反覆向下，最多曾跌139點，見25713點，再次下試20天線(約25673點)。恒指中午收報25786點，跌66點或0.26%，大市成交額422.62億元。

國企指數報10496點，跌29點或0.28%。

藍籌股方面，國泰(00293)逆市升2.1%，報12.58元，為表現最好恒指成分股。上周四，建滔化工(00148)再以每股平均價12.61元，增持301.4萬，持股量增至8.06%。

隔晚美股蘋果、Facebook及亞馬遜等科技股龍頭連日受壓後造好，科技板塊逆市靠穩，騰訊(00700)跑贏大市，升0.9%; 金山軟件(03888)升0.7%；IGG(00799)升3.9%。

汽車股繼續強勢，比亞迪股份(01211) 創逾半年新高，半日升4.1%，報50.45元。長汽(02333)今早高見11.12元後回落，升1.5%，報10.86元。東風(00489)創一年新高後回落，升1.2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。