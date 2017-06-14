即巿股評 港股直擊

拆開5分鐘圖睇番噚日恒指走勢呈上而行，不過日線圖上恒指仲未上返去10天線樓上，全日高低波幅就只得161點，悶到爆；今日本來個天好地地，誰不知臨出門口前又突然落一場快閃嘅腥風血雨，返到公司開晒機先至9點55分，再睇恒指本來由升轉跌，暫時最高見過25915點，升穿咗10天線少少之後又回過，技術上同噚日一樣，都係被對筷子(10天線同20天線)夾住。不過，換條保歷加通道睇嘅話，恒指依家仍處於保歷加上升通道裡面，認真，之前跌逾300幾點未見嚴重影響恒指整體上升形態，但最明顯嘅影響就係將嚴重超買嘅技術指標降返低少少(真係少少咋，未回至中軸水平)。

呢兩日「日升日跌」，今晚又美國議息會有結果，接近100%嘅人都買今次美聯儲會加息，但其實每次議息重點都係議息聲明，所以相信今日大市都好大機會繼續呆同悶，然後齊齊等Yellen婆婆講乜。

既然悶市，咁恒指牛熊證街貨就係咁易望吓啦，熊證仍然以26100至26199點為重貨區，有相當於1635張期指，點數同位置都同之前無變；至於牛證都係以25600至25699點為最貼價，只係呢個位由星期一(6月12日)嘅第三重貨區晉身成為第一重貨區，好明顯之前一跌已經吸引咗唔少錢買牛證，博個市有條20天線彈返上去，所以先至用隻貼價牛嚟「刀仔鋸大樹」啫。

悶市加無特別嘅恒指牛熊證街貨圖係令人想瞓嘅，又試吓向個股埋手，搵搵吓搵到隻我喺10年前買過佢而賺到份茶錢嘅中國移動(00941)，10年前佢有幾巴閉唔使講啦(年輕一輩問問你身邊啲Senior，10年前嘅中移動係咩一回事)。中移自6月1日開始已經同大市背道而馳，個市升佢就跌，仲築起咗條大約有45度角嘅下降道通出嚟，正正因為佢樣衰，所以日線圖上SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線都得番個位數字，而14RSI亦由6月1日嘅61，回落到依家嘅38。依家0點14分，中移做緊83.65元，大不了繼續下行至4月時嘅低位82.35至82.6元，一旦回到落去呢個水平仲正，雙底反彈即告成立，頸線就大約係6月1日高87.2元水平。中移Call(16065)，行使價84.84元，屬輕微價外Call兼且街貨少，小注一試。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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