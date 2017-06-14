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今日 10:27 港股直擊 即巿股評

【異動股】呷哺呷哺急挫12% 傳股東折讓配股

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呷哺呷哺(00520)股價顯著下挫，暫時最多跌12.3%，見7.4元，現跌9.8%，成交額達3.96億元。

集團今早開市前錄得一手5000萬股交易，每股作價7.25元，涉及3.63億元。

外電引述銷售文件指，呷哺呷哺股東以每股7.25至7.9元，配售5000萬股，集資最多5100萬美元。配售價較昨日收市價8.44元，折讓約6.4%至14.1%。

集團為國內台式火鍋連鎖店，早前見8.75元創上市新高。

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