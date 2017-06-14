訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:07 港股直擊 香港財經 即巿股評

港股甫開即倒跌 騰訊逆市升

放大圖片

隔晚美國道指及標普均創收市新高，港股昨日反彈過百點後，今早觸及上方的10天線即遇壓力。

恒指今早高開63點，報25915，剛好重上10天線(約25909)，惟之後隨即向下，暫時見最多跌51點，低見25800。截至10時正，恒指跌37點，報25814。

國企指數高開38點，最新跌8點，報10517。

內地股市向下，上證指數最新報3142點，跌11點或0.36%。

重磅藍籌以騰訊(00700)表現較好，升0.7%，報274.4元。

滙控(00005)跌0.2%，報68.45元。

濠賭股硬淨，銀娛(00027)及金沙(01928)微升，永利(01128)升逾1%，再創52周高。

中石油(00857)今日除息，現跌0.1%，報5元。

中芯國際(00981)今早高開8.1%，報8.37元，最新升6.6%，報8.25元，成交已逾2.3億元。麥格理發表報告，將中芯評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由9.2元上調至12.25元，認為市場對中芯業務之憂慮已在股價上反映。

大連港(02880)今早復牌，股價曾飆升兩成，公司公布主要股東招商局國際(00144)的控股股東招商局集團，將合作建立遼寧港口統一經營平台，設立遼寧港口集團，可能涉及大連港被整合。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。