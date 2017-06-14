港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美國道指及標普均創收市新高，港股昨日反彈過百點後，今早觸及上方的10天線即遇壓力。

恒指今早高開63點，報25915，剛好重上10天線(約25909)，惟之後隨即向下，暫時見最多跌51點，低見25800。截至10時正，恒指跌37點，報25814。

國企指數高開38點，最新跌8點，報10517。

內地股市向下，上證指數最新報3142點，跌11點或0.36%。

重磅藍籌以騰訊(00700)表現較好，升0.7%，報274.4元。

滙控(00005)跌0.2%，報68.45元。

濠賭股硬淨，銀娛(00027)及金沙(01928)微升，永利(01128)升逾1%，再創52周高。

中石油(00857)今日除息，現跌0.1%，報5元。

中芯國際(00981)今早高開8.1%，報8.37元，最新升6.6%，報8.25元，成交已逾2.3億元。麥格理發表報告，將中芯評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由9.2元上調至12.25元，認為市場對中芯業務之憂慮已在股價上反映。

大連港(02880)今早復牌，股價曾飆升兩成，公司公布主要股東招商局國際(00144)的控股股東招商局集團，將合作建立遼寧港口統一經營平台，設立遼寧港口集團，可能涉及大連港被整合。