即巿股評 港股直擊

恒指昨日高開高走，全日波幅160.59點。恒指收報25852.1點，升144.06點或0.56%，成交金額 798.53億元。國指收報10525.74點，升39.89點或0.38%；上證收報3153.74點，升13.87點或0.44%。三項指數都向好，以恒指走勢較佳。

恒指以陽燭近「陀螺」收市，若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「身懷六甲」的待變形態。指數短期的阻力及支持參考分別為10 SMA及20 SMA。

中國調整了關於新能源汽車生產企業積分計算公式的政策草案，續駛里程較長的車型將受到更多積分獎勵，這可能有利於擁有更先進技術的公司。泰國總理巴育表示，將動用絕對權力， 加速推動52億美元的中泰高鐵項目；料消息利好鐵路相關板塊。

聯儲會將於香港時間15日凌晨2時公布貨幣政策決定，市場預料加息25個基點。還可能承認近期通脹下降的同時，堅持此前發布的政策指引，即在年底之前再加息一次，並且邁出縮表第一步。美國5月份生產者價格環比基本持平，燃料價格回落。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期持平ADR靠穩，料恒指走勢偏好，阻力參考為10 SMA (約25888)。

個股介紹：

中信國際電訊(01883)的主要業務為提供電信服務，包括移動業務、互聯網業務、國際電信業務、企業業務及固網話音業務，以及銷售設備和移動電話手機。

彭博引述市場消息人士指出，印度富商Anil Ambani旗下印度電訊運營商Reliance Communications Limited (RCOM IN)再度嘗試出售海底電纜子公司 Global Cloud Xchange，並主動接觸中信國際電訊。但據悉中信國際電訊尚未決定是否發出收購要約。受消息帶動，中信國際電訊股價出現異動。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為9.88倍，周息率5.38%。股份上日收報2.49元，上望2.71元，止損設於2.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。