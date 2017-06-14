港股直擊 即巿股評

港股昨日反彈過百點，惟仍未重上10天線，市場今日觀望美國聯儲局議息後聲明，料大市暫時缺乏方向。

周二美股三大指數集體上升，道指標普均創收市新高。道指收市升92點或0.44%，報21328點；標普漲0.45%，報2440點。科技股結束兩天跌勢後反彈，納指漲0.73%，報6220點，特斯拉收升4.7%。投資者靜待美國聯儲局於香港時間今晚深夜二時的會議結果及聲明，主席耶倫將在會後召開新聞發布會，投資者基本上一致預期，聯儲局將在這次會議上加息25個基點，市場關注耶倫會否透露更多「縮表」訊號。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.4元，較本港上日收市跌2仙。騰訊(00700)ADR收報271.91元，升0.49元。中移動(00941)ADR收報83.97元，升7仙。國壽(02628)ADR收報25.06元，升0.16元。紐約期油今早在46美元以下徘徊，中海油(00883)ADR收報8.76元，升7仙；中石油(00857)ADR收報5.04元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報6.44元，升5仙。

ADR港股比例指數報25865，較周二恒指收市升12點。恒指昨日最多升175點，高見25883點，收報25852點，升144點或0.6%，全日剛好下試20天線後企穩，但指數仍收於10天線之下。恒指短期阻力為6月9日高位26090點，支持位參考20天線約25670點附近。市寬個別發展，股價高於50天線比率的中線市寬上升1.8個百分點至43.2%；3天線高於18天線的短線市寬下跌2.9個百分點至46.3%。大市沽空率跌至近9%的四個月低。「滬港通」南向昨日淨流出7.5億元人民幣，是今年最大規模資金淨流出。那邊廂，繼中國恒大(03333)及長汽(02333)後，再有「滬港通」南向活躍股份疑挾淡倉，融創(01918)昨收市急升12.4%；比亞迪(01211)及兗煤(01171)分別升6.5%及8%。

內地今日公布5月份工業生產、城鎮固定資產投資，以及零售銷售數據。市場預期工業生產按年升幅料降至6.3%；零售銷售升幅則微降至10.6%。

另外據《財經》報道，安邦集團掌門人吳小暉於6月9日被有關部門帶走。中國保監會相關人士翌日赴安邦集團開會，小範圍宣布吳小暉被帶走的消息。內地媒體統計，安邦保險集團及旗下子公司的A股公開持股24隻，合計持有股數達到179.78億股，持股市值約達到1967.01億元人民幣，留意消息會否對短期A股造成影響。

焦點股份

大連港(02880)：公布主要股東招商局國際(00144)的控股股東招商局集團，與遼寧政府簽署《港口合作框架》協議，將合作建立遼寧港口統一經營平台，設立遼寧港口集團，爭取在今年底前，完成遼寧港口集團的設立及混合所有制改革。目前未知具體合作方案，可能涉及大連港被整合。大連港申請今日復牌。

創維數碼(00751)：公布截至3月底止全年純利13.1億元，按年下跌四成，符合上月公司發盈警之預期。

永旺(00984)：公布控股股東已向四名獨立第三方，合共出售2874萬股，佔已發行股本約11.05%，公眾持股量27.78%，已恢復25%的最低公眾持股量。