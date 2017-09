即巿股評 港股直擊

編按:作者施華格,時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手,鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年,把理論融入實戰,擅長捕捉市場轉角,他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。

"The four most dangerous words in investing: 'this time it's different.'"

- Sir John Templeton

約翰鄧普頓爵士,鄧普頓機構的創辦人,獲世界公認為其中一個最具智慧、最受尊敬的投資者,「環球投資之泰斗」所說過的一句名言:「投資世界最為危險的話就是「這次和以往不同」。筆者對於鄧普頓這位投資界的泰斗十分欽佩,以其名句為引。作為逆向價值投資者,他敢於在大蕭條低點買入以及在互聯網泡沫的高點跑出,言論充滿了睿智和投資的真理。

這次真的不同嗎?筆者相信,無論經歷多少個市場循環,人性始終不變,貪婪和恐懼,總是不斷出現。我們研究圖表,歸根研究的是圖表背後投資大眾的心理變化,並從中尋找規律。通過學習先哲的研究成果,如赫斯循環周期理論,江恩理論,波浪理論,將這些理論實際應用到股市裏面,經過驗證,可以說,市場的確存在周而復始的規律。而每一個頭部伴隨的過分樂觀(自滿)的心理狀況,與每一個底部伴隨的極端悲觀,都有其特定形態和規律。

通過研究和實戰,我們發現這種周而復始的現象和自然界一樣是存在一定的周期性。每隔一段時間就會出現一次。

當筆者被問到,目前坊間普遍樂觀看恒指上望32000或者更高時,是否持有同樣的看法時,筆者很自然回想起2015年在28000點時,市場同樣一片樂觀一路直上,結果當然又一次毫無例外地見頂急跌。

這次的情形沒有不同!筆者認為,6月份將見重要頂部,甚至是本次升浪的終點。其理據有:

通過對恒指的周期分析的剖析,可見該指數的周期自2009年以來保持着一致的比例重複出現。分別是08年以來幾個重要底部,09年4月,11年10月,以及最近的16年2月。三個重要底部過後逢第8、11、15、20個月市場均出現了變盤轉折。其中09年後第一波第20個月見頂部,11年見底後第15月見第一波反彈頂部。而本次16年2月至今市場剛好經歷了第15個月。

換一個角度,從市場頂部開始計算,10年11月重要頂部過後的回調經歷了11個月見調整底部,其後再經歷15個月見升浪頂部。最近的高點15年4月開始計算調整剛好10個月即16年2月見是次調整低點,其後亦剛好至今反彈15個月。

因此,今年6月是一個過往屢次出現轉折周期時間點的位置,該處將見頂部。

筆者亦從其他周期數進行了佐證,未來有機會再談,這裏不贅了。

與此同時,在恒生指數走勢凌厲背後,國企指數並沒有展現出「牛市」的形態;相反,國企指數在落後的同時形成一個類似收縮三角形態,這是典型的反彈形態。如用波浪理論來劃分亦只能找出複合之子形態,說明自16年以來的此輪上漲,在形態上依然定義爲反彈。該形態一旦跌破支持線就會確認完成,將帶動國企指數迅速回撤到9400點水平。

雖然市場見最高點並不一定要馬上下跌,相反,歷史經驗告訴我們,在市場走向頂部的時候,反而是市況最為熾熱的時刻,所謂夕陽無限好嘛!短線炒賣機會反而最多。

在別人貪婪時,保持警惕,待別人恐懼時,我們才保持樂觀甚至貪婪。這次會有不同嗎?讓我們拭目以待。

下篇我們再來看看,市場極度樂觀之後,下個恐懼,讓聰明而有耐性的投資者入場又會是甚麼時間。再續。