即巿股評 港股直擊

沽空機構這幾天稍為平靜下來，終於有空間回看一些個股通告。

長港敦信(02229)上月18日被證監會勒令停牌，原因是證監會認為，該公司截至2015年12月底止的年度賬目、相關業績公告及有關股份配售及債券配售的公布包含重大失實、不完整或錯誤引導資料。

長港敦信本身在2016年1月20日起已停牌，而此股2014年6月26日上市，僅僅超過一年半便「出事」，而且「鑊鑊新奇」。

早於2015年8月，集團當時主席、控股股東鄭敦木，與另一主要股東馮建國旗下附屬天悅達成押股貸款協議，鄭敦木質押1.5億股，相當於當時長港敦信發行股本的15.11%。其後天悅發現鄭敦木在內地涉多宗訴訟，並觸發債務違約，天悅便打算把該批抵押股份，拿到股份登記處卓佳證券進行轉名，不過發現股份證書「異常」(defective)，爆出有人行使「假股票」的醜聞。

鄭敦木本人其後遭馮建國和財務公司富爸爸等入稟追債，並向其胞弟於場外出售21%股份套現。有趣的是鄭敦遷本為集團CEO，早前被董事會停職後，先對管理層提告，再提出清盤呈請。

另外，集團債權人王濤早前提出另一清盤呈請，將於8月2日審理，最新已委任臨時清盤人。更有趣的是，集團董事會在通告表明「本公司未能償付債務，其沒有合理理由反對王濤提出的清盤呈請」。由於法例上沒有投資者賠償機制，可得賠償要清盤後才得知，還清債務後還有沒有錢剩下給股東呢？因為證監指年報涉做假，估計也是徒然，目前持股的投資者應做好心理準備，相關金額很可能已化水。

本欄提倡風險管理，亦同意不少投資專家在細股上獲利的理據。不過風險有時不只是股價波動，就好像證監的「尚方寶劍」證監證券及期貨規則第8(1)條，出手從來無定向。所以公司資產淨值(亦考慮資產質素)和手持現金是風險管理其中一個良好參考指標，算是買多重心理保險，「EJFQ精明選股」均可以資產為本作篩選。

陳鎮強

信報投資研究部

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