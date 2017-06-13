港股直擊 即巿股評

隔晚美股低收，市場觀望即將舉行的議息會議。而港股連跌兩日、累挫355點後，今日隨A股回升，惟缺乏動力突破十天線水平。

恒指今早高開118點，甫開升幅收窄至14點，見25722點全日低，其後表現反覆，半日收市前發力，一度升148點見半日高，中午升133點。午後大致靠穩，尾段發力，恒指最多升175點，見25883點全日高，逼近10天線(約25887點)。恒指收報25852點，升144點或0.6%。大市今日有逾850隻股份上升，下跌股逾500隻。

全日成交額798.54億元，較上日減少約77.72億元。

國企指數收報10525點，升39點或0.4%。

恒指即月期貨收市升137點或0.54%，報25723點，低水129點。

A股造好，滬指升0.44%；深成指升1.04%。兩市成交額約3571億元人民幣。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升32點，報21216。

重磅藍籌股領漲，建行(00939)升0.6%；騰訊(00700)升0.7%；中移動(00941)升0.6%；友邦(01299)升0.8%。另外，港交所(00388)行政總裁李小加預料設立新板及創業板改革諮詢周五推出，股價升0.7%；中行(03988)升0.3%；工行(01398)升0.4%；平保(02318)升0.5%，瑞聲科技(02018)升1.8%。相反，恒隆地產(00101)跌0.5%；長和(00001)跌0.4%；蒙牛(02319)跌0.4%。

焦點板塊

汽車股：汽車製造商輪流發力，東風集團(00489)創逾17個月新高，收市升3.9%；比亞迪(01211)午後飆高，收市升6.5%為升幅最大國指成分股；吉利(00175)升2.4%；廣汽(02238)升2.9%；北汽(01958)升6.5%。相反，昨日獲瑞信唱好狂飆21.4%的長汽(02333)，再獲中金升目標價，今早創近兩年新高後倒跌，曾挫6.2%，收市跌2.9%，為表現最差國指成分股。行業消息方面，發改委和工信部日前下發文件，表示將會嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，加快國有汽車企業改革步伐。零售商方面，正通汽車(01728)創近兩年高，收市升8.8%；廣匯寶信(01293)升2.9%；和諧汽車(03836)急升一成；中升控股(00881)升4.7%；永達汽車(03669)升2.6%。

濠賭股：大行發表最新對澳門6月賭收的預測，瑞信預期澳門6月賭收按年增長30%；花旗則料按年升兩成；野村睇按年增長27%至30%。濠賭股整體向上，銀娛(00027)創逾兩年半高，收市升2.6%；金沙中國(01928)亦升2.6%，兩股為表現最好藍籌；永利澳門(01128)創逾兩年高，收市升3.1%；澳博(00880)創逾年半高，收市升6%；美高梅中國(02282)升5.3%；新濠國際(00200)今日除息，收市升5.2%。

資源股：今日以煤炭股較突出，國家能源局局長努爾‧白克力強調要扎實推進能源供給側結構性改革。此外，秦皇島煤炭價格在連跌兩個多月後，首次出現止跌回穩跡象。兗煤(01171)升8%，其A股升5.2%；中煤能源(01898)升3.6%，其A股升2.2%；神華(01088)升0.8%。其他資源股亦跑贏大市，洛鉬(03993)升7.8%；五礦資源(01208)升4.2%；中國鋁業(02600)升半成；馬鋼(00323)升3.2%；鞍鋼(00347)升3.2%；江銅(00358)升3.2%。

內房股：多隻內房跑出，萬科(02202)升2.1%；龍湖(00960)升4.5%；融創中國(01918) 創上市新高，收市升12.4%；碧桂園(02007)升2.5%。華潤置地(01109)除息，收市升0.7%；雅居樂(03383)升2.3%；新城發展(01030)升3.9%；世房(00813)升2.4%；獲高盛維持「買入」評級的中海宏洋(00081)升1.4%。

焦點股份

新股：今日上市的兩隻新股均高收，藥明生物(02269)收報28.25元，較招股價20.6元，高7.65元或37.1%，成交額38.06億元排第二，不計手續費，每手賺3825元。信越控股(06038)收報0.455元，較招股價0.41元，高0.045元或11%，成交額2.22億元，不計手續費，每手賺450元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。