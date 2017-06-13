港股直擊 即巿股評

大和資本 敏華控股(01999)

評級：買入->買入

目標價：8.8元->8.8元(較前收市價6.74元有30.6%潛在升幅)

大和發表報告指沽空機構針對敏華的指控，反而造就機會給長線投資者建倉。該行對公司作出的反駁表示滿意，認為投資者應該重新注視公司的基本面，重申敏華前景正面，給予「買入」評級及維持目標價8.8元。

6月初，市場開始對即將發表的沽空報告作出反應，敏華股價率先受挫，下滑15%。6月7日，即沽空機構渾水揭盅其沽空目標為敏華當天，股價於停牌前再跌10%。其後，公司很快作出澄清，並於6月9日復牌。大和認為敏華對沽空報告的回應具說服力，而且管理層所出的反應亦是該行印象中最快之一。

至於渾水的多項指控，該行認為很多都是頗為主觀及具投機性。就算未披露債務的指控看似有實質的憑證，但仍然覺得公司的回應是可信。

大和表示，維持敏華2018財年的樂觀看法，繼續預期公司於芝加哥、波士頓及紐約等三個地區之業務都會於2017年見到改善。同時，認為公司在中國的增長可以持續，並於2018財年首兩個月會快速上升。故此，將2018至2020年財政年度的每股盈利每年上調0.4-0.5%。

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