隔晚美股跌幅收窄，港股亦借勢反彈，尤其噚日跌得較急，但仍能保住條20日線(25650)，今日趁內地股市造好，彈番百幾點亦合理，況且港股市低係強，唔會咁快失守20日線。
恒指今日高開118點，之後升幅收窄落過去25722點半日低位，之後喺內地股市轉跌為升下，港股再度拉闊升幅，升至最高25856點，半日報收25841點，升133點，暫時受制於10日線(25887)。國指半日報收10565點，升80點。
今日大部份重磅藍籌股均見反彈，不過騰訊(00700)以其股王身份，彈1.2元或0.4%似乎唔多夠力，半日報收271.8元。反而今日大市反彈靠內銀股，建行(00939)反彈逾1%，地產股亦全線反彈逾1%。
噚日銀娛(00027)表現突出，今日整個濠賭股板塊造好，近日大行相繼唱好濠賭股，指行業收入持續改善，下半年濠賭股可繼續造好。花旗更重點唱好永利澳門(01128)，造就永利成為今日升幅最大濠賭股。阿Man則繼續睇好新濠(00200)，相對其他濠賭股，新濠喺上半年升咗九成之後，估值仍然較低，加上憧憬投得日本賭牌，新濠下半年仍有條件步步高升。至於永利跟銀娛同樣係基金愛股，既然有花旗點名讚好，呢期不妨跟搭順風車。
噚日疑似挾空軍嘅長城汽車(02333)，今日逆市下跌回吐，盤中曾回落至10.34元低位，半日跌2.5%，報收10.74元。長汽噚日以極大成交爆升，急升後回吐亦屬正常，高追咗又唔使太驚青，只要今日收市唔低過10.5元，長汽未必咁快玩完。汽車股似乎輪流挾倉，今日輪到廣汽(02238)發力，半日升3.6%，報收14.2元，盤中曾創14.38元今年高位。其他汽車股亦有不俗表現，可以留意汽車代理服務商和諧汽車(03836)，經過個幾星期調整，今日重現升勢，股價升番穿10日、20日及100日線，大有條件挑戰埋250日線3.63元。
雖然蘋果隔晚喺花旗再跌，但一對蘋果孖寶瑞聲(02018)同舜宇(02382)反彈，但其他相關蘋概股個別發展，高偉電子(01415)噚日逆市升，今日回吐，比亞迪電子(00285)升2.7%，似乎愈升愈有，但要更上一層樓，一定要升破18元。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人