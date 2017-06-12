今日 12:38
重要通告
港股直擊
興勝創建(00896)公布，截至3月底止全年盈利5.17億元，按年跌18.68%。每股盈利51仙，末期息5仙。
期內，營業額32.16億元，按年增22.61%。
科技股災吹冧港股 美市續挫
今日信報
苗柏搗亂留尾巴 父親節驟雨贈慶
紀曉風
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手機出貨強勁 通達候低收集
伊馬仕
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人生如拳擊
占飛
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今日信報
世界大變 一招豈止保命
畢老林
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今日信報
Xi Jinping’s Marco Polo strategy
Joseph S. Nye｜ EJ Insight
數據產生無止境
StartupBeat
亞洲再通脹投資進入第二階段
陳敏蘭
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財富管理
蘋果跌逾2% 標指納指連跌兩天
國際財經 ｜ 今日 05:41
天文台改發三號強風訊號
時事脈搏 ｜ 今日 04:46
金價微跌 鈀金創近3年新高
國際財經 ｜ 今日 02:47
開市焦點:外圍科技股未穩 港股考驗廿天線
港股直擊 ｜ 今日 08:35
巴拿馬宣布與中國建交 與台灣斷交
時事脈搏 ｜ 今日 10:06
油價技術反彈 市場觀望數據指示
國際財經 ｜ 今日 03:33
美國5月財赤880億美元
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【期權玩家】調整的開始？
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【EJFQ信析】科企富可敵國 似回調非爆泡
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傳Uber通過改革建議 商務主管離職
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